Punjab

रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट, विजीलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

Ajay Yadav28 August 2025 - 11:11 AM
Punjab News :
रिश्वत लेते पकड़ा गया सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट, विजीलेंस ने किया गिरफ्तार

  • नाभा जेल के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए
  • शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपये गूगल पे भेजे
  • जांच में आरोप सही पाए गए हैं
  • हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की
  • आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया

Punjab News : पंजाब विजीलेंस ब्यूरो ने राज्य में भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत अधिकतम सुरक्षा जेल, नाभा जिला पटियाला के सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट भिवमतेज सिंगला को 10,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

यह जानकारी साझा करते हुए विजीलेंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन पर दर्ज शिकायत की जांच के बाद उक्त सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट को गिरफ्तार किया गया है.

शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपये गूगल पे भेजे

उन्होंने आगे कहा कि जिला पटियाला के पातडा कस्बे की एक महिला शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उक्त आरोपी केंद्रीय जेल, नाभा में बंद उसके पति को परेशान कर रहा था और 20,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा था. बाद में शिकायतकर्ता ने गूगल पे के माध्यम से 10,000 रुपये रिश्वत के तौर पर स्थानांतरित कर दिए.

आरोपी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया

प्रवक्ता ने बताया कि जांच के बाद शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए और उक्त सहायक जेल सुपरिंटेंडेंट के विरुद्ध विजीलेंस ब्यूरो थाना पटियाला में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद आरोपी फरार चल रहा था और हाल ही में उसकी जमानत याचिका पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. आज अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद विजीलेंस ब्यूरो ने उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है, उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है.

