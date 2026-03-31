Auto Parts Update : अगर आप नियमित रूप से कार से सफर करते हैं, तो आपको गाड़ी के कुछ जरूरी पार्ट्स की जानकारी जरूर होनी चाहिए। यह जानकारी न सिर्फ इमरजेंसी में काम आती है, बल्कि कई बार अनावश्यक खर्च और समय की बर्बादी से भी बचाती है।

इंजन की समझ से तुरंत पकड़ें समस्या

कार का इंजन उसका सबसे अहम हिस्सा होता है। इंजन में हल्की सी भी दिक्कत आने पर लोग सीधे मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, जबकि थोड़ी जानकारी होने पर आप खुद शुरुआती जांच कर सकते हैं। इससे छोटी समस्याओं को खुद ही समझकर ठीक किया जा सकता है और खर्च भी बचता है।

बैटरी की स्थिति पर रखें नजर

कार की बैटरी गाड़ी के सभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी होती है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो कार स्टार्ट नहीं होती। खासतौर पर सर्दी और बारिश के मौसम में बैटरी जल्दी खराब हो सकती है। इसलिए बैटरी की लोकेशन और उसकी जांच करने का तरीका जानना बेहद जरूरी है।

ओवरहीटिंग से ऐसे निपटें

गर्मियों में कार का ओवरहीट होना आम बात है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में यह बड़ी समस्या बन सकती है। अगर आपको ओवरहीटिंग के कारण और उससे बचने के तरीके पता हों, तो आप बिना मैकेनिक के भी स्थिति को संभाल सकते हैं और समय के साथ खर्च भी बचा सकते हैं।

ब्रेकिंग सिस्टम की जानकारी है जरूरी

कार का ब्रेकिंग सिस्टम आपकी और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा होता है। कई बार ब्रेक पैडल से आवाज आना या ब्रेकिंग में समस्या होना सामान्य बात है, खासकर बारिश और सर्दियों में। ऐसे में अगर आपको ब्रेक सिस्टम की बेसिक जानकारी है, तो आप छोटी-मोटी दिक्कतों को खुद ही ठीक कर सकते हैं।

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