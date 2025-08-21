Bronco Test : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) खिलाड़ियों की फिटनेस को जांचने के लिए नया नियम आ गया है. इस नियम के नाम की बात करें तो ब्रोंको टेस्ट (Bronco Test) है. यह रग्बी क्रिकेट में लाया गया है. इससे खिलाड़ियों की एरोबिक क्षमता और रनिंग स्टैमिना को परखा जा सकेगा. साथ ही यह टेस्ट मैदान पर टिके रहने और लंबी दूरी तक रनिंग क्षमता की परीक्षा लेगा.

आपको बता दें कि ब्रोंको टेस्ट गेंदबाजों के लिए लाया गया है, जो खिलाड़ी इस टेस्ट को पास करेगा, उसी खिलाड़ी को टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों के स्टैमिना को बढ़ाने और उन्हें लंबे समय तक फिट रखने के लिए ब्रोंको टेस्ट अनिवार्य किया गया है.

दरअसल, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स ने ब्रोंको टेस्ट की सिफारिश की थी. हेड कोच गौतम गंभीर भी सहमत थे. ले रॉक्स का कहना है कि तेज गेंदबाजों को जिम से ज्यादा फोकस रनिंग पर करना चाहिए.

अब आपको बताते हैं कि ब्रोंको टेस्ट क्या होता है?

टेस्ट क्रिकेट में भारतीय गेंदबाज लंबे – लंबे स्पेल नहीं डाल पा रहे हैं. हाल ही का उदाहरण लें तो मोहम्मद सिराज ही पांच टेस्ट खेल पाए थे और हर सेशन में सेम स्पीड से गेंदबाजी भी कर रहे थे. बाकी गेंदबाज लंबे – लंबे स्पेल नहीं डाला पाए. थक रहे थे. इसी वजह से नए फिटनेस टेस्ट को

