खेलबड़ी ख़बर

BCCI ने फिटनेस टेस्ट में किया बदलाव, टीम इंडिया में शामिल होने के लिए गेंदबाजों को पास करना होगा Bronco Test

Avinay Mishra21 August 2025 - 1:53 PM
1 minute read

Bronco Test : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) खिलाड़ियों की फिटनेस को जांचने के लिए नया नियम आ गया है. इस नियम के नाम की बात करें तो ब्रोंको टेस्ट (Bronco Test) है. यह रग्बी क्रिकेट में लाया गया है. इससे खिलाड़ियों की एरोबिक क्षमता और रनिंग स्टैमिना को परखा जा सकेगा. साथ ही यह टेस्ट मैदान पर टिके रहने और लंबी दूरी तक रनिंग क्षमता की परीक्षा लेगा. 

आपको बता दें कि ब्रोंको टेस्ट गेंदबाजों के लिए लाया गया है, जो खिलाड़ी इस टेस्ट को पास करेगा, उसी खिलाड़ी को टीम इंडिया में शामिल किया जाएगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों के स्टैमिना को बढ़ाने और उन्हें लंबे समय तक फिट रखने के लिए ब्रोंको टेस्ट अनिवार्य किया गया है. 

दरअसल, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच एड्रियन ले रॉक्स ने ब्रोंको टेस्ट की सिफारिश की थी. हेड कोच गौतम गंभीर भी सहमत थे. ले रॉक्स का कहना है कि तेज गेंदबाजों को जिम से ज्यादा फोकस रनिंग पर करना चाहिए.

अब आपको बताते हैं कि ब्रोंको टेस्ट क्या होता है?

टेस्ट क्रिकेट में भारतीय गेंदबाज लंबे – लंबे स्पेल नहीं डाल पा रहे हैं. हाल ही का उदाहरण लें तो मोहम्मद सिराज ही पांच टेस्ट खेल पाए थे और हर सेशन में सेम स्पीड से गेंदबाजी भी कर रहे थे. बाकी गेंदबाज लंबे – लंबे स्पेल नहीं डाला पाए. थक रहे थे. इसी वजह से नए फिटनेस टेस्ट को

टेस्ट क्रिकेट में भारतीय गेंदबाज लंबे लंबे स्पेल डालने में फेल रहे हैं. हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर सिर्फ मोहम्मद सिराज ही सभी पांच टेस्ट खेल पाए, और हर सेशन में सेम स्पीड से गेंदबाजी की. बाकी गेंदबाज लंबे लंबे स्पेल डालने में थके जा रहे थे. इसी कारण इस नए फिटनेस टेस्ट को लाया गया है. 

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra21 August 2025 - 1:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of उपराष्ट्रपति चुनाव में नई जंग, NDA बनाम INDIA ब्लॉक – सुदर्शन रेड्डी Vs सी.पी. राधाकृष्णन, मुकाबला बना और दिलचस्प

उपराष्ट्रपति चुनाव में नई जंग, NDA बनाम INDIA ब्लॉक – सुदर्शन रेड्डी Vs सी.पी. राधाकृष्णन, मुकाबला बना और दिलचस्प

21 August 2025 - 1:14 PM
Photo of ‘मैं सदमे में थी…’, हमले के बाद दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का पहला बयान

‘मैं सदमे में थी…’, हमले के बाद दिल्ली की CM रेखा गुप्ता का पहला बयान

20 August 2025 - 7:00 PM
Photo of उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

उत्तराखंड विधानसभा में विपक्ष का हंगामा, मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

20 August 2025 - 6:18 PM
Photo of ‘पूरा देश देख रहा था कि जिस तरह गुंडागर्दी हुई…’, संसद में हंगामे पर बोले बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल

‘पूरा देश देख रहा था कि जिस तरह गुंडागर्दी हुई…’, संसद में हंगामे पर बोले बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल

20 August 2025 - 3:59 PM
Photo of 30 दिन की गिरफ्तारी पर पीएम, सीएम और मंत्री को हटाने से जुड़ा विघेयक, संसद में पेश, हुआ खूब हंगामा

30 दिन की गिरफ्तारी पर पीएम, सीएम और मंत्री को हटाने से जुड़ा विघेयक, संसद में पेश, हुआ खूब हंगामा

20 August 2025 - 3:19 PM
Photo of CM रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़, धक्का दिया…लोगों ने हमलावर को मुश्किल से किया काबू

CM रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़, धक्का दिया…लोगों ने हमलावर को मुश्किल से किया काबू

20 August 2025 - 2:31 PM
Photo of दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

20 August 2025 - 12:15 PM
Photo of संसद में पेश होंगे तीन बड़े विधेयक, जेल जाने पर नेता खो देंगे कुर्सी

संसद में पेश होंगे तीन बड़े विधेयक, जेल जाने पर नेता खो देंगे कुर्सी

20 August 2025 - 11:24 AM
Photo of SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

SC, ST मुकदमे में फर्जी फंसाने वाले वकील को विशेष न्यायाधीश ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 5 लाख 10 हजार का लगा जुर्माना

19 August 2025 - 9:23 PM
Photo of युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

युवाओं को ग्लोबल लीडरशिप रोल के लिए तैयार करने का माध्यम बनेगी “चिवनिंग-यूपी छात्रवृत्ति योजना”: CM योगी

19 August 2025 - 5:45 PM
Back to top button