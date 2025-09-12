Other States

दिल्ली के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को मिली बम की धमकी, पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद

Ajay Yadav12 September 2025 - 2:35 PM
2 minutes read
Bombay High Court Bomb Threat :
  • बॉम्बे हाईकोर्ट को बम धमकी मिली
  • कोर्ट परिसर को खाली कराया गया
  • पुलिस ने जांच में कोई विस्फोटक नहीं पाया
  • दिल्ली हाईकोर्ट को भी धमकी मिली थी
  • साइबर सेल और ATS जांच में लगे

Bombay High Court Bomb Threat : दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस धमकी भरे ईमेल के बाद अदालत परिसर में हड़कंप मच गया. हालांकि पुलिस ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली. धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई और सावधानी के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया. जजों, वकीलों, कर्मचारियों और अन्य मौजूद लोगों को तुरंत हाईकोर्ट की इमारत से बाहर निकला गया. इससे पहले, दोपहर में दिल्ली हाईकोर्ट को भी बम धमाके की धमकी मिली थी. जिससे वहां भी भय का माहौल बन गया था.

पुलिस ने जांच में कोई विस्फोटक नहीं पाया

मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचकर पूरे भवन की जांच-पड़ताल की. इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई. अब तक जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

खास बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट को भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिला था, जो बाद में अफवाह साबित हुई. अब बॉम्बे हाईकोर्ट में मिली धमकी के मामले में भी पुलिस और अन्य एजेंसियां जांच कर रही है ताकि ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा सके.

साइबर सेल और ATS जांच में लगे

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए साइबर सेल और महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में शामिल हो गई है. सुरक्षा एजेंसियां को शक है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है.

