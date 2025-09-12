फटाफट पढ़ें

Bombay High Court Bomb Threat : दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब बॉम्बे हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है. इस धमकी भरे ईमेल के बाद अदालत परिसर में हड़कंप मच गया. हालांकि पुलिस ने कहा है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं और घबराने की कोई जरूरत नहीं है.

बॉम्बे हाईकोर्ट में शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली. धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गई और सावधानी के तौर पर कोर्ट परिसर को खाली करा दिया गया. जजों, वकीलों, कर्मचारियों और अन्य मौजूद लोगों को तुरंत हाईकोर्ट की इमारत से बाहर निकला गया. इससे पहले, दोपहर में दिल्ली हाईकोर्ट को भी बम धमाके की धमकी मिली थी. जिससे वहां भी भय का माहौल बन गया था.

मुंबई पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचकर पूरे भवन की जांच-पड़ताल की. इसके साथ ही आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई. अब तक जांच के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है.

खास बात यह है कि कुछ घंटे पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट को भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल मिला था, जो बाद में अफवाह साबित हुई. अब बॉम्बे हाईकोर्ट में मिली धमकी के मामले में भी पुलिस और अन्य एजेंसियां जांच कर रही है ताकि ईमेल भेजने वाले का पता लगाया जा सके.

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए साइबर सेल और महाराष्ट्र एटीएस भी जांच में शामिल हो गई है. सुरक्षा एजेंसियां को शक है कि दोनों घटनाओं के बीच कोई संबंध हो सकता है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है और नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है.

