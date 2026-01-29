Ajit Pawar Plane Black Box : एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का विमान 28 जनवरी की सुबह क्रैश हो गया. इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे और सभी की मौके पर ही मौत हो गई. हर कोई जानना चाहता है कि विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ. इसी बीच अजित पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है. आइए जानते हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसमें कौन-कौन सी जानकारी रिकॉर्ड होती है और दुर्घटना के बाद इसे सबसे पहले क्यों खोजा जाता है.

किसी भी विमान दुर्घटना के बाद सबसे पहले जिस चीज की तलाश की जाती है, वह ब्लैक बॉक्स होता है. यही ब्लैक बॉक्स बताता है कि हादसा कैसे हुआ और विमान के अंतिम पलों में क्या-क्या हुआ. मलबे से इसे सुरक्षा एजेंसियां निकालती हैं और फिर जांच के लिए भेजा जाता है.

ब्लैक बॉक्स क्या है और इसका काम

ब्लैक बॉक्स (Black Box) हर विमान में लगाया जाने वाला एक मजबूत रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है. इसका काम उड़ान के दौरान होने वाली सभी जानकारी को सुरक्षित रखना है. इसमें पायलट की बातचीत की रिकॉर्डिंग होती है और विमान में आने वाली हर तकनीकी खराबी की जानकारी भी दर्ज रहती है. इसे इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी दुर्घटना के बाद असली कारण का पता लगाया जा सके. इसका नाम भले ही ब्लैक बॉक्स है, लेकिन यह गहरे नारंगी रंग का होता है. यह रंग इसलिए चुना गया है ताकि मलबे में यह दूर से आसानी से दिखाई दे और खोजने में आसानी हो.

ब्लैक बॉक्स के दो मुख्य रिकॉर्डर

बता दें कि ब्लैक बॉक्स में दो मुख्य रिकॉर्डिंग डिवाइस होते हैं, जो अलग-अलग जानकारी संजोते हैं. पहला FDR (Flight Data Recorder) है, जिसमें विमान की तकनीकी जानकारी जैसे ऊंचाई (Altitude), गति, ईंधन की मात्रा और अन्य डेटा रिकॉर्ड रहता है. दूसरा CVR (Cockpit Voice Recorder) है, जिसमें पायलटों की बातचीत, रेडियो संदेश और कॉकपिट में बजने वाले अलार्म या अन्य आवाजें रिकॉर्ड होती हैं.

