Bilaspur train accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक भयानक रेल हादसा की खबर सामने आई है। मंगलवार की सुबह एक पैसेंजर ट्रेन सीधे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरु किया।

घटना की पूरी जानकारी देते हुए घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और रेलवे टीम हादसे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। अधिकारियों ने यह आशंका जताई कि ट्रेन के अचानक रुकने या सिग्नल की गड़बड़ी के कारण यह दुर्घटना हुई हो सकती है। कहा कि, शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार सामान्य थी। हालांकि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

बता दें कि रेलवे ने प्रभावित मार्ग पर ट्रेन सेवाओं को रोक दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। अभी तक पुष्टि की गई है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या अभी बढ़ सकती है। प्रशासन ने सभी परिवारों को राहत राशि और मदद उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

रेलवे प्रशासन की प्रतिक्रिया

रेलवे ने कहा कि हादसे की तह तक जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो।

