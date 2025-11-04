Chhattisgarhबड़ी ख़बर

बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से टकराई, 5 यात्रियों की मौत, कई घायल

Shanti Kumari4 November 2025 - 7:14 PM
1 minute read
Bilaspur train accident

Bilaspur train accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से एक भयानक रेल हादसा की खबर सामने आई है। मंगलवार की सुबह एक पैसेंजर ट्रेन सीधे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरु किया।

घटना की पूरी जानकारी देते हुए घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय प्रशासन और रेलवे टीम हादसे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। अधिकारियों ने यह आशंका जताई कि ट्रेन के अचानक रुकने या सिग्नल की गड़बड़ी के कारण यह दुर्घटना हुई हो सकती है। कहा कि, शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार सामान्य थी। हालांकि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

बता दें कि रेलवे ने प्रभावित मार्ग पर ट्रेन सेवाओं को रोक दिया है और जांच के आदेश दिए हैं। अभी तक पुष्टि की गई है कि हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या अभी बढ़ सकती है। प्रशासन ने सभी परिवारों को राहत राशि और मदद उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

रेलवे प्रशासन की प्रतिक्रिया

रेलवे ने कहा कि हादसे की तह तक जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे सुरक्षा मानकों की समीक्षा भी की जाएगी ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना न हो।

यह भी पढ़ें http://‘दिल्ली क्राइम’ सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज़, इस बार कहानी का केंद्र बिंदु है “ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल”

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari4 November 2025 - 7:14 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

‘आरजेडी और कांग्रेस, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का’, बिहार के नवादा में पीएम मोदी की हुंकार

2 November 2025 - 6:29 PM
Photo of ‘56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं, वोट के लिए डांस कर सकते हैं’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जुबानी हमला

‘56 इंच की छाती वाले डरपोक हैं, वोट के लिए डांस कर सकते हैं’, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जुबानी हमला

2 November 2025 - 4:39 PM
Photo of इतिहास रचने के लिए भारतीय छोरियां तैयार, 25 साल बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप को मिलेगा नया चैंपियन, अफ्रीका देगा टक्कर

इतिहास रचने के लिए भारतीय छोरियां तैयार, 25 साल बाद महिला वनडे वर्ल्ड कप को मिलेगा नया चैंपियन, अफ्रीका देगा टक्कर

2 November 2025 - 1:24 PM
Photo of “लाडो लक्ष्मी” योजना की पहली किस्त में सिर्फ 5 लाख महिलाओं को लाभ, अनुराग ढांडा ने बताया “लुटो लक्ष्मी योजना”

“लाडो लक्ष्मी” योजना की पहली किस्त में सिर्फ 5 लाख महिलाओं को लाभ, अनुराग ढांडा ने बताया “लुटो लक्ष्मी योजना”

1 November 2025 - 8:36 PM
Photo of मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने माहेश्वरी प्रसाद इंटर कॉलेज के वार्षिक समारोह में किया शिरकत, गरीब बच्चों की शिक्षा पहल की खुले दिल से प्रशंसा की

1 November 2025 - 6:25 PM
Photo of कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलटी, 1 की मौत 8 लापता, 13 सुरक्षित

कौड़ियाला नदी में 22 लोगों से भरी नाव पलटी, 1 की मौत 8 लापता, 13 सुरक्षित

30 October 2025 - 5:39 PM
Photo of कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

कृत्रिम बारिश का झूठ: जुमलों की बारिश में डूबा बीजेपी का प्रोपेगेंडा, AAP का अनूठा विरोध वीडियो वायरल

29 October 2025 - 10:40 PM
Photo of आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

आंध्र प्रदेश मेंचक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ का आंध्र प्रदेश में दस्तक, एक महिला की मौत, सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त

29 October 2025 - 3:29 PM
Photo of अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

अमित शाह का महागठबंधन पर हमला, बोले- पीएम मोदी ने धारा 370 खत्म किया, कांग्रेस और लालू एंड कंपनी ने 70 साल तक बचाकर रखा

29 October 2025 - 2:47 PM
Photo of दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्ती: बैन होंगे गैर-बीएस-6 मालवाहक वाहन

28 October 2025 - 5:48 PM
Back to top button