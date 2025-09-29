Punjabराज्य

पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

Amzad Khan29 September 2025 - 3:18 PM
2 minutes read
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शहीद भगत सिंह की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित करते हुए.

Bhagat Singh Heritage : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज शहीद-ए-आज़म भगत सिंह को उनके जन्म दिवस पर श्रद्धा के फूल अर्पित किए. उन्होंने घोषणा की कि आने वाले महीनों में महान शहीद के पुश्तैनी गाँव में शहीद भगत सिंह विरासत कॉम्प्लेक्स राज्य को समर्पित किया जाएगा. इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण 51.70 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है.

100 फीट ऊंचा तिरंगा और संग्रहालय

मुख्यमंत्री ने संग्रहालय में स्थापित 100 फीट ऊंचे तिरंगे को लोगों को समर्पित किया. यह 30 x 20 फीट आकार का राष्ट्रीय ध्वज शहीद भगत सिंह विरासत कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है और इस स्थल का मान-सम्मान बढ़ाएगा.

कॉम्प्लेक्स में सुविधाएँ और डिजिटल पहल

मुख्यमंत्री ने बताया कि कॉम्प्लेक्स में ग्रैंड थीमैटिक गेट, 350 मीटर लंबी विरासत गली, 700 सीटों वाला एयर-कंडीशन्ड ऑडिटोरियम, और शहीद भगत सिंह के लायलपुर स्थित पुश्तैनी घर का मॉडल बनाया जा रहा है.
इसके अलावा:

  • संग्रहालय का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण
  • डिजिटल झलक और शहीद के अदालती मुकदमों की प्रस्तुति
  • टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर, कॉटेज, बागबानी, संगीतमय फव्वारा और पर्याप्त पार्किंग

सैलानी इस कॉम्प्लेक्स में शहीद भगत सिंह की कुर्बानी, दूरदर्शिता और क्रांतिकारी भावना के बारे में निकट से जान पाएंगे.

मुख्यमंत्री की प्रेरक बातें और अन्य सम्मान

भगवंत सिंह मान ने शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा कि यह कॉम्प्लेक्स आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का हर प्रयास शहीद भगत सिंह के सपनों के अनुसार प्रगतिशील और खुशहाल पंजाब बनाने के लिए केंद्रित है.

मुख्यमंत्री ने शहीद भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री ने शहीद की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित की और महान शहीद के पिता सरदार किशन सिंह को भी श्रद्धांजलि दी. इस अवसर पर लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह कोई आम व्यक्ति नहीं बल्कि एक सोच थे और हमें देश की प्रगति के लिए उनके नक्शेकदमों पर चलना चाहिए. उन्होंने सभी सरकारी दफ़्तरों में शहीद भगत सिंह और डॉ. बी.आर. अंबेडकर की तस्वीरें लगाने का भी निर्णय लिया.

