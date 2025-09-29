Punjab

पराली जलाने के खिलाफ पंजाब प्रशासन की सख्त कार्रवाई, कई किसानों पर जुर्माना और FIR

Ajay Yadav29 September 2025 - 2:08 PM
2 minutes read
Punjab News :
पराली जलाने के खिलाफ पंजाब प्रशासन की सख्त कार्रवाई, कई किसानों पर जुर्माना और FIR

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब में पराली जलाने के कुल मामले 90 तक पहुंच गए
  • अमृतसर में पराली जलाने के 51 मामले सबसे ज्यादा हैं
  • 47 मामलों में सरकार ने 2.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
  • 49 मामलों में FIR दर्ज और 32 रेड एंट्री की गई
  • सैटेलाइट निगरानी के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं बढ़ी

Punjab News : पंजाब के खेतों में पराली जलाने का सिलसिला जारी है. रविवार को पराली जलाने के कुल मामलों की संख्या 90 तक पहुँच गई है. रविवार को आठ नए मामले सामने आए. अमृतसर में अब तक पराली जलाने के सबसे अधिक 51 मामले सामने आए हैं. वहीं सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अमृतसर के बाद तरनतारन में सबसे अधिक 11 मामले सामने आए हैं. इसके बाद पटियाला में दस, बरनाला में दो, बठिंडा, फरीदकोट, फिरोजपुर और जालंधर में एक-एक, कपूरथला में तीन, मलेरकोटला में चार, होशियारपुर में दो, संगरूर में दो और एसएएस नगर में एक मामला सामने आया है.

कई किसानों पर जुर्माना और FIR

मिली जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने पराली जलाने के 47 मामलों में 225,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. इस जुर्माने में से 175,000 रुपये वसूल किए जा चुके हैं. अधिकारियों के अनुसार, 49 मामलों में सीआरपीसी की धारा 223 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पंजाब में पराली जलाने के लिए 32 रेड एंट्री दर्ज की गई हैं. भू-अभिलेखों में रेड एंट्री होने पर किसान अपनी जमीन न तो बेच सकते हैं, न ही गिरवी रख सकते हैं और न ही ऋण ले सकते हैं.

सैटेलाइट के जरिए निगरानी रखी जा रही

अधिकारियों ने बताया कि 15 सितंबर से पंजाब में पराली जलाने के मामलों पर सैटेलाइट के जरिए निगरानी रखी जा रही है. इसके बावजूद, सरकारी सख्ती के बावजूद पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं. जिसके पंजाब के शहरों में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई है. रविवार को बठिंडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक ( AQI) 175 दर्ज किया गया, जो यलो जोन में आता है. डॉक्टरों के अनुसार, इतने उच्च AQI के लंबे समय तक संपर्क में रहने से खासकर सांस और दिल की बीमारियों से पीड़ित मरीजो को परेशानी हो सकती है.

यह भी पढ़ें : आजम खान के जेल से रिहा होने पर अखिलेश यादव ने दी प्रतिक्रिया, कहा- बीजेपी को कभी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav29 September 2025 - 2:08 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

पंजाब विधानसभा स्पीकर ने 118वें जन्मदिवस पर शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि

29 September 2025 - 4:54 PM
Photo of पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

पंजाब के CM भगवंत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह को दी यादगार श्रद्धांजलि, बनेगा भव्य विरासत कॉम्प्लेक्स

29 September 2025 - 3:18 PM
Photo of हरियाणा में डिजिटल क्रांति: CM नायब सिंह सैनी ने शुरू की 4 शानदार पहल

हरियाणा में डिजिटल क्रांति: CM नायब सिंह सैनी ने शुरू की 4 शानदार पहल

29 September 2025 - 12:41 PM
Photo of दीवार चित्रों से नुक्कड़ नाटकों तक पंजाब सरकार की पराली प्रबंधन के लिए व्यापक IEC योजना

दीवार चित्रों से नुक्कड़ नाटकों तक पंजाब सरकार की पराली प्रबंधन के लिए व्यापक IEC योजना

29 September 2025 - 12:01 PM
Photo of पंजाब में नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: 211 दिनों में 31 हजार से ज्यादा गिरफ्तार

पंजाब में नशा तस्करों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई: 211 दिनों में 31 हजार से ज्यादा गिरफ्तार

29 September 2025 - 11:33 AM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में हॉकी की शान को पुन बहाल करने का लिया संकल्प

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब में हॉकी की शान को पुन बहाल करने का लिया संकल्प

29 September 2025 - 11:20 AM
Photo of पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से लड़ने के लिए SAPCAR योजना की शुरुआत: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का संकल्प

पंजाब में एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध से लड़ने के लिए SAPCAR योजना की शुरुआत: स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह का संकल्प

28 September 2025 - 11:47 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 66 तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ का 209वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में नशीले पदार्थ सहित 66 तस्करों को किया गिरफ्तार

28 September 2025 - 11:07 PM
Photo of पंजाब में सीवरमैन और सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती सुनिश्चित करेगा सरकार: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

पंजाब में सीवरमैन और सफाई कर्मियों की नियमित भर्ती सुनिश्चित करेगा सरकार: वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा

28 September 2025 - 10:34 PM
Photo of अबू धाबी से पकड़ा गया BKI का हवलदार परमिंदर सिंह पिंडी, पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को दिया बड़ा झटका

अबू धाबी से पकड़ा गया BKI का हवलदार परमिंदर सिंह पिंडी, पंजाब पुलिस ने आतंकवाद को दिया बड़ा झटका

28 September 2025 - 7:35 PM
Back to top button