Shivpal Yadav statement : पंजाब की सियासत में हलचल मचाने वाले आजम खान आखिरकार सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं. दो साल की कैद और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उनकी रिहाई ने न सिर्फ पार्टी समर्थकों में उत्साह भर दिया है, बल्कि सियासी गलियारों में भी नए कयासों की लहर दौड़ा दी है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या आजम खान सपा छोड़कर किसी और दल का दामन थामेंगे? इस पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने साफ कर दिया है कि आजम खान कभी भी सपा को नहीं छोड़ेंगे. आइए जानें पूरी कहानी, जेल से रिहाई से लेकर राजनीतिक हलकों तक के असर और शिवपाल यादव के अहम बयानों की बातें…

शिवपाल यादव ने किया साफ बयान

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने पत्रकारों से कहा कि यह अफवाह बिल्कुल बेबुनियाद है. उन्होंने जोर देकर कहा कि आजम खान किसी और पार्टी में शामिल नहीं होंगे और हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे आजम खान को जेल से लेने के लिए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और सपा के कई नेता और कार्यकर्ता सीतापुर जेल पहुंचे. इस दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान को लेकर जो अफवाहें उड़ रही हैं, वे बिलकुल गलत हैं.

कोर्ट के फैसले का स्वागत और बीजेपी पर आरोप

शिवपाल यादव ने बताया कि आजम खान को सैकड़ों झूठे मामलों में फंसाया गया था. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आजम खान के साथ खड़ी रही और आगे भी खड़ी रहेगी. आजम खान को कुल 53 मामलों में जमानत मिली है, जिनमें लूट, धोखाधड़ी और डकैती जैसे मामले शामिल हैं. सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 19 मामलों में जमानत दे दी. विशेष रूप से डूंगरपुर केस में 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.

सपा छोड़ने का सवाल ही नहीं

शिवपाल यादव ने साफ किया कि आजम खान का किसी अन्य पार्टी में शामिल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता. उन्होंने कहा कि ये खबरें सिर्फ अफवाहें हैं और इनमें कोई सच्चाई नहीं है. आजम खान की रिहाई ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है, लेकिन सपा के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया कि आजम खान सदैव समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे.

