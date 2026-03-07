PunjabUncategorizedराज्य

पंजाब विधानसभा के पिछले सत्र के बाद दिवंगत हुई आत्माओं को विधानसभा ने अर्पित की श्रद्धांजलि

Punjab News

Punjab News : 16वीं पंजाब विधानसभा के 12वें बजट सत्र के दौरान सदन ने पंजाब के पूर्व मंत्री रघबीर सिंह, पंजाब विधानसभा के पूर्व सदस्य गुरदीप सिंह भैणी, स्वतंत्रता सेनानी दलीप सिंह, शहीद जोबनजीत सिंह, पनसीड के पूर्व चेयरमैन अशोक धीर, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा के ससुर संदीप गिल्होत्रा, पंजाब के विधायक डॉ. अजय गुप्ता की पत्नी रेणू गुप्ता, पंजाब के विधायक डॉ. सुखविंदर कुमार सुखी के पिता राम कृष्ण, पंजाब के विधायक नछत्तर पाल के भाई सुखविंदर कुमार, प्रसिद्ध पत्रकार एच.के. दुआ, पूर्व सचिव पंजाब विधानसभा जी.एल. कौल, पंजाबी कवि नवराही घुगियाणवी, भारतीय टेलीविजन ब्रांड टैक्सला के संस्थापक राजा सिंह को श्रद्धांजलि दी।

श्रद्धांजलि देते समय सम्मानस्वरूप दिवंगत आत्माओं की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया।

