बांग्लादेश T20 World Cup 2026 से बाहर, स्कॉटलैंड लेगा जगह | ICC का फैसला

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है! आज 22 जनवरी 2026 को ढाका में BCB (Bangladesh Cricket Board), प्लेयर्स और स्पोर्ट्स एडवाइजर Asif Nazrul की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि टीम भारत में कोई मैच नहीं खेलेगी।

BCB प्रेसिडेंट Aminul Islam ने किया कन्फर्म

प्लेयर्स की सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता रखते हुए बांग्लादेश ने ICC से मांग की थी उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिआ जाएं. जिसको ICC ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। अब BCB प्रेसिडेंट Aminul Islam ने कन्फर्म किया कि ICC की 24 घंटे की डेडलाइन के बाद भी उनक स्टैंड नहीं बदला है. और अब ये साफ है कि बांग्लादेश ICC T20 टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले ICC ने 21 जनवरी को बोर्ड मीटिंग में 14-2 वोट से बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान सपोर्ट में थे। ICC ने कहा कि भारत में कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, शेड्यूल वही रहेगा। BCB के निर्णय के बाद अब बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा।

स्कॉटलैंड लेगा जगह

ICC ने स्कॉटलैंड को ऑफिशियल रिप्लेसमेंट नामित कर दिया है. यह फैसला टीम रैंकिंग्स के आधार पर हाईएस्ट नॉन-क्वालिफाइड टीम के रुप में जो स्कॉटलैंड थी उसको Group C में शामिल कर लिया गया है. जिसमें पहले बांग्लादेश के साथ-साथ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल, इटली आदि टीमें थी.

टूर्नामेंट डिटेल्स:

तारीखें: 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक

होस्ट: भारत और श्रीलंका

ओपनिंग: 7 फरवरी से मैच शुरू (ग्रुप स्टेज 7-20 फरवरी)

बांग्लादेश के मैच: पहले Group C में थे, अब स्कॉटलैंड खेलेंगे।

ये विवाद Mustafizur Rahman के IPL (KKR) से रिलीज होने और दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल/सेफ्टी टेंशन से शुरू हुआ था। BCB ने कहा था “प्लेयर्स की सेफ्टी से समझौता नहीं”, और अब बॉयकॉट फाइनल हो गया।