Uncategorized

बांग्लादेश T20 World Cup 2026 से बाहर, स्कॉटलैंड लेगा जगह | ICC का फैसला

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर: ICC का अल्टीमेटम काम नहीं आया

Hindi Khabar Admin22 January 2026 - 4:56 PM
1 minute read

बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप 2026 से आधिकारिक रूप से बाहर हो गया है! आज 22 जनवरी 2026 को ढाका में BCB (Bangladesh Cricket Board), प्लेयर्स और स्पोर्ट्स एडवाइजर Asif Nazrul की मीटिंग के बाद फैसला लिया गया कि टीम भारत में कोई मैच नहीं खेलेगी।

BCB प्रेसिडेंट Aminul Islam ने किया कन्फर्म

प्लेयर्स की सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता रखते हुए बांग्लादेश ने ICC से मांग की थी उनके मैचेस श्रीलंका में शिफ्ट कर दिआ जाएं. जिसको ICC ने पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया था। अब BCB प्रेसिडेंट Aminul Islam ने कन्फर्म किया कि ICC की 24 घंटे की डेडलाइन के बाद भी उनक स्टैंड नहीं बदला है. और अब ये साफ है कि बांग्लादेश ICC T20 टूर्नामेंट का बॉयकॉट कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पहले ICC ने 21 जनवरी को बोर्ड मीटिंग में 14-2 वोट से बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट कर दिया था सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान सपोर्ट में थे। ICC ने कहा कि भारत में कोई क्रेडिबल सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, शेड्यूल वही रहेगा। BCB के निर्णय के बाद अब बांग्लादेश को रिप्लेस कर दिया जाएगा।

स्कॉटलैंड लेगा जगह

ICC ने स्कॉटलैंड को ऑफिशियल रिप्लेसमेंट नामित कर दिया है. यह फैसला टीम रैंकिंग्स के आधार पर हाईएस्ट नॉन-क्वालिफाइड टीम के रुप में जो स्कॉटलैंड थी उसको Group C में शामिल कर लिया गया है. जिसमें पहले बांग्लादेश के साथ-साथ इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल, इटली आदि टीमें थी.

टूर्नामेंट डिटेल्स:

  • तारीखें: 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक
  • होस्ट: भारत और श्रीलंका
  • ओपनिंग: 7 फरवरी से मैच शुरू (ग्रुप स्टेज 7-20 फरवरी)
  • बांग्लादेश के मैच: पहले Group C में थे, अब स्कॉटलैंड खेलेंगे।

ये विवाद Mustafizur Rahman के IPL (KKR) से रिलीज होने और दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल/सेफ्टी टेंशन से शुरू हुआ था। BCB ने कहा था “प्लेयर्स की सेफ्टी से समझौता नहीं”, और अब बॉयकॉट फाइनल हो गया।

Hindi Khabar Admin22 January 2026 - 4:56 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of उदयपुर में कार हादसा : बर्थडे मनाने निकले 6 दोस्तों में 4 की मौत, 2 घायल

उदयपुर में कार हादसा : बर्थडे मनाने निकले 6 दोस्तों में 4 की मौत, 2 घायल

20 January 2026 - 10:48 AM
Photo of प्रशासन ने रोक दिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा

प्रशासन ने रोक दिया स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ, भीड़ को देखते हुए पैदल जाने को कहा

18 January 2026 - 12:27 PM
Photo of बिजनेस टाइकून अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़, अमेरिका में इकलौते बेटे की मौत

बिजनेस टाइकून अनिल अग्रवाल पर टूटा दुखों का पहाड़, अमेरिका में इकलौते बेटे की मौत

8 January 2026 - 7:26 PM
Photo of नेपाल में खुद की बनाई सरकार से नाखुश हैं Gen-Z, नए सरकार के वादे निकले खोखले

नेपाल में खुद की बनाई सरकार से नाखुश हैं Gen-Z, नए सरकार के वादे निकले खोखले

7 January 2026 - 6:33 PM
Photo of रेलवे में बंपर भर्ती, दसवीं पास के लिए सुनहरा मौका, जानें आवेदन की तारीख और प्रक्रिया

रेलवे में बंपर भर्ती, दसवीं पास के लिए सुनहरा मौका, जानें आवेदन की तारीख और प्रक्रिया

6 January 2026 - 4:05 PM
Photo of अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

अमन अरोड़ा ने केंद्र पर लगाया रोजगार की गारंटी से भागने का आरोप, कहा-  पंजाब के लोगों के साथ धोखा नहीं होने देंगे

31 December 2025 - 2:31 PM
Photo of युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

युद्ध नशों विरुद्ध’ के 300वें दिन 2.8 किलोग्राम हेरोइन सहित 84 नशा तस्कर गिरफ्तार

27 December 2025 - 11:06 AM
Photo of Rajasthan News : गाजर का हलवा खाना पड़ा महंगा, दस से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

Rajasthan News : गाजर का हलवा खाना पड़ा महंगा, दस से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

13 December 2025 - 3:35 PM
Photo of मोहाली के सरकारी संस्थान में पहली सफल लीवर ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य क्षेत्र में रचा इतिहास

मोहाली के सरकारी संस्थान में पहली सफल लीवर ट्रांसप्लांट, स्वास्थ्य क्षेत्र में रचा इतिहास

10 December 2025 - 1:37 PM
Photo of IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

IND vs SA : टेस्ट सीरीज में भारत की बड़ी हार, 408 रनों से जीता साउथ अफ्रीका

26 November 2025 - 5:03 PM
Back to top button