उदयपुर में कार हादसा : बर्थडे मनाने निकले 6 दोस्तों में 4 की मौत, 2 घायल

Ajay Yadav20 January 2026 - 10:48 AM
Udaipur Car Accident :
उदयपुर में कार हादसा : बर्थडे मनाने निकले 6 दोस्तों में 4 की मौत, 2 घायल

Udaipur Car Accident : राजस्थान के उदयपुर जिले से एक तेज रफ्तार कार का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसमें छह दोस्त कार के अंदर पार्टी कर रहे थे. इसी दौरान कार हादसे का शिकार हो गई, जिससे चार की मौत और दो गंभीर रूप से घायल हो गए. यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, स्कूटी गिरवी पर रखकर किराए पर ली गई कार को शेर मोहम्मद 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज रफ्तार से चला रहा था. कार के अंदर तेज आवाज में गाने बज रहे थे. ड्राइवर एक हाथ से सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहा था. पार्टी के बीच अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया.

हादसे के बाद सड़क किनारे गिरी कार

हादसे के बाद कार सड़क किनारे गिर जाती है. कार में अंधेरा हो जाता है. कार के अंदर से चीखने और बचाने की आवाजें आनी लगती हैं. इसमें से एक दोस्त कार के अंदर से चिल्ला कर कहता है, ‘मम्मी… कोई बचा लो यार, भाई बचा लो अल्लाह के वास्ते… मैं अंदर फंसा हुआ हूं… सांस नहीं आ रही है.’

हादसे में चार दोस्तों की मौत

वहीं, पुलिस ने बताया कि हादसे में चार दोस्त की मौत हो गई है. दो गंभीर रूप से घायल है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. मृतकों की पहचान कर चारों शवों को कब्जे में लिया गया है. पुलिस की टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. कार किसकी थी? पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है.

