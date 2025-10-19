Uttar Pradeshराज्य

Ayodhya Deepotsav 2025 : लाखों दीपों से जगमगाया आयोध्या, नजारा कुछ ऐसा

Amzad Khan19 October 2025 - 8:05 PM
2 minutes read

Ayodhya : प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में एक बार फिर से नया रिकार्ड बन चुका है. रविवार (19 अक्टूबर) को 9वां दीपोत्सव बेहद ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है. लाखों दीपों से सजी अयोध्या का नजारा मानों स्वर्ग जैसा प्रतित हो रहा है. इस आलौकिक कार्यक्रम के में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं.

1 करोड़ 51 लाख जलाए जा रहे हैं दीप

अयोध्या के रामकथा पार्क में आज सीएम योगी ने दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट पर राम की पैड़ी में आरती की और भगवान राम और सीता के प्रतीकात्मक स्वरूपों का ‘राज्याभिषेक’ कर नौवें भव्य दीपोत्सव का उद्घाटन किया. इस बार के दीपोत्सव में अब तक के सभी पुराने रिकार्ड टूट गए. पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 51 लाख दीप जलाए जा रहे हैं. वहीं सिर्फ अयोध्या में 26 लाख 17हजार 215 दीप जलाए गए हैं।

दीप जलाए कैसे जाते हैं – सीएम

पूजा-अर्चना करने के बाद अपने संबोधन में सीएम योगी ने दीपोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, ‘‘जब हमने 2017 में अयोध्या धाम में दीपोत्सव आयोजित करने का निर्णय लिया, तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य दुनिया को यह दिखाना था कि वास्तव में दीप जलाए कैसे जाते हैं.’’

इस दौरान उनहोंने अयोध्या में आए बदलावों पर भी प्रकाश डाला और कहा कि अयोध्या अब ‘‘विकास और विरासत का अद्भुत संगम’’ प्रस्तुत करता है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘आज उत्तर प्रदेश को पहचान के संकट का सामना नहीं करना पड़ रहा है. जहां कभी गोलियां चलती थीं, आज वहां दीप जलाए जा रहे हैं.’’

विपक्ष पर सीएम योगी का निशाना

अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रति विपक्ष दलों पर निशाना भी साधा. उन्होंने कहा कि, ‘‘इसी अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहा था कि राम एक मिथक हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थीं.’’ ‘‘ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र पर सजदा करते हैं, लेकिन जब उन्हें श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मिले आमंत्रण को ठुकराते हैं।

