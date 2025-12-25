राष्ट्रीय

अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन

Shanti Kumari25 December 2025 - 4:26 PM
1 minute read
Atal Bihari Vajpayee 101st Anniversary

New Delhi : आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है. इस अवसर पर दिल्ली में ‘सदैव अटल’ स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया. 65 एकड़ में फैले इस परिसर को लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. यह स्थल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को समर्पित है. यहां इन तीनों नेताओं की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रतीक हैं.

राष्ट्रीय धरोहर बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल

इस परिसर को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को नेतृत्व, सेवा और सांस्कृतिक जागरूकता की प्रेरणा देगा. भव्य उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ ने एक नए युग की शुरुआत देखी. प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर 2:30 बजे इस विशाल स्मारक का उद्घाटन किया.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, “देश की महान विभूतियों की विरासत का सम्मान और संरक्षण हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है. इसी क्रम में कल दोपहर लगभग 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा.”

उन्होंने आगे लिखा, “यहां वाजपेयी जी के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इसके अलावा एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां लोग राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जान सकते हैं.”

ये भी पढ़ें – स्पीकर सरदार कुलतार सिंह संधवां ने पंजाब के लोगों को दी क्रिसमस की बधाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari25 December 2025 - 4:26 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of वीर बाल दिवस पर PM मोदी का संबोधन, वीर साहिबजादों की वीरता का किया गुणगान

वीर बाल दिवस पर PM मोदी का संबोधन, वीर साहिबजादों की वीरता का किया गुणगान

26 December 2025 - 3:07 PM
Photo of उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

उन्नाव रेप केस: दिल्ली HC के बाहर लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी

26 December 2025 - 2:12 PM
Photo of PM मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर दिया जोर

PM मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर दिया जोर

25 December 2025 - 2:02 PM
Photo of शंख एयर, अल हिन्द एयर, फ्लाई एक्सप्रेस नई तीन एयरलाइंस, मंत्रालय ने दी मंजूरी

शंख एयर, अल हिन्द एयर, फ्लाई एक्सप्रेस नई तीन एयरलाइंस, मंत्रालय ने दी मंजूरी

24 December 2025 - 6:10 PM
Photo of ISRO ने रचा इतिहास, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च

ISRO ने रचा इतिहास, ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च

24 December 2025 - 4:11 PM
Photo of नई यात्रा में पुराने आरोप! विदेश से राहुल गांधी का हमला : ‘संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही…’

नई यात्रा में पुराने आरोप! विदेश से राहुल गांधी का हमला : ‘संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही…’

23 December 2025 - 12:52 PM
Photo of ISI की बड़ी साजिश, ऑपरेशन बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की तैयारी, जानें कैसे

ISI की बड़ी साजिश, ऑपरेशन बांग्लादेश के जरिए भारत में घुसपैठ की तैयारी, जानें कैसे

23 December 2025 - 12:10 PM
Photo of संजय सिंह की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा को मुरादाबाद में अपार जनसमर्थन

संजय सिंह की ‘वोट बचाओ, संविधान बचाओ’ पदयात्रा को मुरादाबाद में अपार जनसमर्थन

22 December 2025 - 6:59 PM
Photo of Weather Update : दिल्ली टू पंजाब ठंड और कोहरे का कहर, UP में 2 की मौत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Weather Update : दिल्ली टू पंजाब ठंड और कोहरे का कहर, UP में 2 की मौत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

22 December 2025 - 2:20 PM
Photo of Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

Earthquake : हरियाणा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, घरों से बाहर निकले लोग

21 December 2025 - 4:40 PM
Back to top button