New Delhi : आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है. इस अवसर पर दिल्ली में ‘सदैव अटल’ स्मारक पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया. 65 एकड़ में फैले इस परिसर को लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है. यह स्थल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों को समर्पित है. यहां इन तीनों नेताओं की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो उनके राष्ट्र निर्माण में योगदान का प्रतीक हैं.

राष्ट्रीय धरोहर बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल

इस परिसर को एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में देखा जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को नेतृत्व, सेवा और सांस्कृतिक जागरूकता की प्रेरणा देगा. भव्य उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लखनऊ ने एक नए युग की शुरुआत देखी. प्रधानमंत्री मोदी ने दोपहर 2:30 बजे इस विशाल स्मारक का उद्घाटन किया.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, “देश की महान विभूतियों की विरासत का सम्मान और संरक्षण हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है. इसी क्रम में कल दोपहर लगभग 2:30 बजे लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा.”

उन्होंने आगे लिखा, “यहां वाजपेयी जी के साथ ही डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भव्य कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. इसके अलावा एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी विकसित किया गया है, जहां लोग राष्ट्र निर्माण में इन दूरदर्शी नेताओं के अमूल्य योगदान के बारे में जान सकते हैं.”

