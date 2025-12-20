Other States

असम में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे, सात हाथियों की मौत

Karan Panchal20 December 2025 - 7:22 PM
1 minute read
Assam Train Accident
असम में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे, सात हाथियों की मौत

Assam Train Accident : असम के होजाई जिले में भयानक ट्रेन हादसा हुआ। शनिवार सुबह हाथियों का एक झुंड सैरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे में सात हाथियों की मौत हो गई वहीं एक हाथी का बच्चा गंभीर रुप से घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन के इंजन समेत पांच कोच पटरी से उतर गए। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है।

पायलट ने लगाया था आपातकालीन ब्रेक

ट्रेन संख्या 20507 डीएन सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है। यह ट्रेन मिजोरम के सैरांग से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक चलती है। बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर आपातकालीन ब्रेक भी लगाया था। मामले की जानकारी साझा करते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि इलाके में घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ।

घटनास्थल के पास ही होगा अंतिम संस्कार

मृत हाथियों का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है, जबकि स्थानीय पशु चिकित्सक घायल हाथी का इलाज जारी है। वहीं पटरी से उतरे कोचों को छोड़कर ट्रेन 4 घंटे बाद रवाना हुई। ट्रेन और हाथियों के टक्कर के कारण ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लिए रेल सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि मृत हाथियों का अंतिम संस्कार घटनास्थल के पास ही किया जाएगा।

ये भी पढ़ें- देश में 205 दवाओं के सैंपल फेल, हार्ट अटैक, बुखार-खांसी की मेडिसिन शामिल, नोटिस जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal20 December 2025 - 7:22 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of देश में 205 दवाओं के सैंपल फेल, हार्ट अटैक, बुखार-खांसी की मेडिसिन शामिल, नोटिस जारी

देश में 205 दवाओं के सैंपल फेल, हार्ट अटैक, बुखार-खांसी की मेडिसिन शामिल, नोटिस जारी

20 December 2025 - 5:05 PM
Photo of असम में राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकराई; पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे,यात्री सुरक्षित

असम में राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकराई; पांच डिब्बे और इंजन पटरी से उतरे,यात्री सुरक्षित

20 December 2025 - 3:33 PM
Photo of घाटकोपर में पानी की समस्या सुलझाने के बाद राम कदम ने कटवाए बाल, समर्थकों ने मनाया जश्न

घाटकोपर में पानी की समस्या सुलझाने के बाद राम कदम ने कटवाए बाल, समर्थकों ने मनाया जश्न

19 December 2025 - 3:43 PM
Photo of गोवा जिला पंचायत चुनाव : केजरीवाल ने AAP के लिए जनसभा की, भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और हफ्ता वसूली का आरोप

गोवा जिला पंचायत चुनाव : केजरीवाल ने AAP के लिए जनसभा की, भाजपा-कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और हफ्ता वसूली का आरोप

14 December 2025 - 9:08 AM
Photo of सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा- ‘टिकटों की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार’

सुकांता मजूमदार ने टीएमसी पर साधा निशाना, कहा- ‘टिकटों की कालाबाजारी और भ्रष्टाचार’

13 December 2025 - 3:04 PM
Photo of मेसी के भारत दौरे पर कोलकाता स्टेडियम में बवाल, फैंस भड़के और बैरिकेड्स तोड़े

मेसी के भारत दौरे पर कोलकाता स्टेडियम में बवाल, फैंस भड़के और बैरिकेड्स तोड़े

13 December 2025 - 2:23 PM
Photo of महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई कार, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार

महाराष्ट्र के बीड में डीजल टैंकर से टकराई कार, हादसे के बाद हाइवे पर दिखा धुएं का गुबार

13 December 2025 - 8:43 AM
Photo of केजरीवाल बोले- गोवा में भाजपा भ्रष्टाचार कर रही, AAP विकास और टैक्सी चालकों के लिए काम करेगी

केजरीवाल बोले- गोवा में भाजपा भ्रष्टाचार कर रही, AAP विकास और टैक्सी चालकों के लिए काम करेगी

13 December 2025 - 8:09 AM
Photo of अल्लूरी सीताराम राजू में बस खाई में गिरी, 10 की मौत; सीएम नायडू ने राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश

अल्लूरी सीताराम राजू में बस खाई में गिरी, 10 की मौत; सीएम नायडू ने राहत कार्य तेज करने के दिए निर्देश

12 December 2025 - 10:43 AM
Photo of तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम विवाद, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा संकेत

तमिलनाडु में कार्तिगई दीपम विवाद, RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा संकेत

11 December 2025 - 3:42 PM
Back to top button