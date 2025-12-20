असम में बड़ा ट्रेन हादसा, पटरी से उतरे ट्रेन के डिब्बे, सात हाथियों की मौत

Assam Train Accident : असम के होजाई जिले में भयानक ट्रेन हादसा हुआ। शनिवार सुबह हाथियों का एक झुंड सैरंग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आ गया। हादसे में सात हाथियों की मौत हो गई वहीं एक हाथी का बच्चा गंभीर रुप से घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेन के इंजन समेत पांच कोच पटरी से उतर गए। हादसे में किसी यात्री के घायल होने की खबर नहीं है।

पायलट ने लगाया था आपातकालीन ब्रेक

ट्रेन संख्या 20507 डीएन सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है। यह ट्रेन मिजोरम के सैरांग से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल तक चलती है। बताया जा रहा है कि लोको पायलट ने हाथियों के झुंड को देखकर आपातकालीन ब्रेक भी लगाया था। मामले की जानकारी साझा करते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि इलाके में घने कोहरे के कारण यह हादसा हुआ।

घटनास्थल के पास ही होगा अंतिम संस्कार

मृत हाथियों का पोस्टमॉर्टम किया जा रहा है, जबकि स्थानीय पशु चिकित्सक घायल हाथी का इलाज जारी है। वहीं पटरी से उतरे कोचों को छोड़कर ट्रेन 4 घंटे बाद रवाना हुई। ट्रेन और हाथियों के टक्कर के कारण ऊपरी असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों के लिए रेल सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं फॉरेस्ट ऑफिसर ने बताया कि मृत हाथियों का अंतिम संस्कार घटनास्थल के पास ही किया जाएगा।

