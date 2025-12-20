देश में 205 दवाओं के सैंपल फेल, हार्ट अटैक, बुखार-खांसी की मेडिसिन शामिल, नोटिस जारी

Medicines Samples Failed : हाल ही में देश में दवाओं के सैंपल्स की गुणवत्ता जांच में 205 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने देशभर में बनी दवाओं के सैंपल लिए थे, जिनमें खांसी, बुखार, शुगर और हार्ट अटैक से जुड़ी दवाएं शामिल थीं।

संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी

इन दवाओं में से 47 हिमाचल प्रदेश में बनाई गई थीं, जो बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, सोलन, कालाअंब, पांवटा साहिब और ऊना के औद्योगिक इलाकों में स्थित फार्मा इकाइयों में निर्मित हुई थीं। हिमाचल में जिन जिलों की कंपनियों की दवाएं फेल हुई हैं, उनमें सोलन जिले की 28, सिरमौर की 18 और ऊना की एक कंपनी शामिल है। सभी संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी

CDSCO के अनुसार, इन दवाओं को “नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी” (NSQ) यानी गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाया गया। फेल दवाओं में पैरासिटामोल, मेटफॉर्मिन, एस्पिरिन, रेमिप्रिल, क्लोपिडोग्रेल, सोडियम वैल्प्रोएट, मेबेवेरिन हाइड्रोक्लोराइड, क्लेरिथ्रोमाइसिन, टेलमीसार्टन, सेफिसाइन और जेंटामाइसिन इंजेक्शन जैसी दवाएं शामिल हैं, जो टाइफाइड, फेफड़ों व मूत्र संक्रमण, अस्थमा, खांसी, एलर्जी और पाचन तंत्र की बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं।

