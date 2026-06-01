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पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का कैबिनेट विस्तार, 35 नए मंत्रियों ने ली शपथ

Shanti Kumari1 June 2026 - 1:29 PM
2 minutes read
West Bengal

West Bengal : पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का बड़ा विस्तार किया। राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आर.एन. रवि ने 35 नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद राज्य मंत्रिपरिषद की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है।

सरकार के इस कदम को आगामी वर्षों की राजनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय-सामाजिक संतुलन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंत्रिमंडल में विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देकर भाजपा ने व्यापक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है।

13 नेताओं को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

नए मंत्रिमंडल में दीपक बर्मन, तापस राय, डॉ. शंकर घोष, मनोज कुमार उरांव, अर्जुन सिंह, गौरी शंकर घोष, स्वपन दासगुप्ता, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, कल्याण चक्रवर्ती, अजय पोद्दार, शारद्वत मुखर्जी, दूध कुमार मंडल और अनूप कुमार दास को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है।

तीन मंत्री स्वतंत्र प्रभार में

डॉ. इंद्रनील खां, मालती राभा राय और राजेश महतो को स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 19 अन्य नेताओं को राज्य मंत्री के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार में उत्तर बंगाल, जंगलमहल और दक्षिण बंगाल के क्षेत्रों को ध्यान में रखकर प्रतिनिधित्व दिया गया है। इससे भाजपा ने उन वर्गों को भी संदेश देने की कोशिश की है जिन्होंने हालिया राजनीतिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

बंगाली संस्कृति की झलक

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान अधिकांश मंत्री पारंपरिक बंगाली वेशभूषा ‘धोती-पंजाबी’ में दिखाई दिए। इसे भाजपा द्वारा बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय परंपराओं से जुड़ाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।

आज होगी पहली कैबिनेट बैठक

मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सभी मंत्री राज्य सचिवालय नवान्न पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसी बैठक में मंत्रियों के विभागों का आवंटन किए जाने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि विभागों के बंटवारे में क्षेत्रीय आवश्यकताओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं को विशेष महत्व दिया जाएगा।

कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद

समारोह में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, शांतनु ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य, मंत्री अग्निमित्रा पाल सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम को पश्चिम बंगाल की नई सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव माना जा रहा है।

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Shanti Kumari1 June 2026 - 1:29 PM
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