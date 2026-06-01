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भगवंत मान सरकार ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदल रही, 40,000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत करने का कार्य जारी- हरपाल सिंह चीमा

Karan Panchal1 June 2026 - 1:03 PM
3 minutes read
Punjab Development
भगवंत मान सरकार ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदल रही, 40,000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत करने का कार्य जारी- हरपाल सिंह चीमा

Punjab Development : पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज लहरागागा क्षेत्र में 18.76 करोड़ रुपये से अधिक की सड़क अवसंरचना एवं विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया तथा कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये परियोजनाएं ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनका उद्देश्य सुरक्षा संबंधी जोखिमों को कम करना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार करना तथा हजारों ग्रामीणों के लिए वर्षभर सुगम आवागमन सुनिश्चित करना है।

बेहतर सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाएं

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्यभर में लगभग 40,000 किलोमीटर सड़कों को मजबूत कर ग्रामीण पंजाब की तस्वीर बदली जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन गांवों को दशकों तक उपेक्षित रखा गया, उन्हें अब बेहतर सड़क संपर्क और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

सुरक्षा चिंताओं में कमी आने की उम्मीद

गांव डसका में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने बछुआना से बरेटा (वाया डसका और बहादरपुर) को जोड़ने वाली 10.5 किलोमीटर लंबी सड़क को जनता को समर्पित किया। 7.15 करोड़ रुपये की लागत से इस सड़क की चौड़ाई 12 फुट से बढ़ाकर 18 फुट की गई है। इससे यातायात संबंधी समस्याओं और सुरक्षा चिंताओं में कमी आने की उम्मीद है।

स्थानीय निवासियों को मिलेगी सुविधा

उन्होंने 1.27 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित डसका और खत्रीवाला को जोड़ने वाली 4 किलोमीटर लंबी नई पक्की सड़क का भी उद्घाटन किया। यह सड़क लंबे समय से मौजूद कच्चे रास्ते को हर मौसम में उपयोग योग्य सड़क में बदल देगी। इसके अलावा, डसका-बहादरपुर मार्ग पर डेरा बाबा धौला पीर तक जाने वाली 1 किलोमीटर लिंक सड़क 34.50 लाख रुपये की लागत से पूरी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को सुविधा मिलेगी।

विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास

बाघरौल और आसपास के गांवों में विकास कार्यों का विस्तार करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने लगभग 10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गांवों के सरपंचों, पंचायत सदस्यों और स्थानीय लोगों की उपस्थिति में उन्होंने बाघरौल से बुजरक तक 3 किलोमीटर सड़क (लागत 1.10 करोड़ रुपये) तथा बाघरौल को बुर्ज टिल्ला और खेड़ी नगाइयां से जोड़ने वाली 2.35 किलोमीटर सड़क (लागत 1 करोड़ रुपये से अधिक) के निर्माण की घोषणा की।

एक नवनिर्मित पुल का किया उद्घाटन

उन्होंने बताया कि बाघरौल और बलमगढ़ को जोड़ने वाली 2.75 किलोमीटर सड़क के निर्माण पर 1.16 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। क्षेत्र में लगभग 12 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़कों को पक्का किया जा रहा है, जिन्हें पिछले 70 से 80 वर्षों से नजरअंदाज किया गया था। इन सड़कों को 5.25 करोड़ रुपये की लागत से पक्के सड़क नेटवर्क में बदला जा रहा है। वित्त मंत्री ने एक नवनिर्मित पुल का भी उद्घाटन किया, जिससे दो प्रमुख गांवों के बीच संपर्क और मजबूत हुआ है।

सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य जारी

चल रहे बुनियादी ढांचा कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, “बाघरौल से खेड़ी दगाइयां तक गांव की फिरनी सहित लगभग 4 किलोमीटर सड़क 1.83 करोड़ रुपये की लागत से बनाई जा रही है। इसके साथ ही बाघरौल को कंगरौड़ी और कमालपुर से जोड़ने वाली सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य 4.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से जारी है।”

कुल मिलाकर बाघरौल क्षेत्र के आसपास लगभग 19 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और विस्तार का कार्य चल रहा है, जिससे कृषि गतिविधियों और आर्थिक विकास में आ रही दशकों पुरानी बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

प्रत्येक गांव को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं

संतुलित विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मंत्री चीमा ने कहा, “हमारी सरकार शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के बीच की खाई को पाटने के लिए ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। जहां ग्रामीण सड़क नेटवर्क दशकों तक उपेक्षा का शिकार रहा, वहीं हमारी सरकार प्रत्येक गांव को गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना अपना प्रमुख दायित्व मानती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय नेता तथा पंचायत प्रतिनिधि उपस्थित रहे और इन परियोजनाओं का स्वागत किया।

ये भी पढ़ें- युद्ध नशों विरूद्ध के 15 महीने, नार्को-हवाला नेटवर्क को बड़ा झटका, 750 नशा तस्करों की 300 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त

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