खेलराष्ट्रीय

एशिया कप 2025: भारत ने पाकिस्तान को हराया, सूर्यकुमार यादव की जीत पहलगाम शहीदों को समर्पित, संजय राउत बोले – ‘हम ऐसे मैचों पर थूकते हैं’

Amzad Khan15 September 2025 - 5:11 PM
2 minutes read
Sanjay Raut On Ind vs Pak
भारत-पाक मैच पर भड़के संजय राउत। (फाइल फोटो)

Sanjay Raut On Ind vs Pak: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात विकेट से जीत हासिल की. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया. जहां एक ओर मैदान पर यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, वहीं दूसरी ओर मैदान के बाहर इस जीत ने राजनीतिक रंग भी ले लिया.

दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में भारी तनाव देखने को मिला है. ऐसे माहौल में देशभर के कई लोगों का मानना था कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, हालांकि सरकार ने बीसीसीआई को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दी, जिसके बाद भारत का एशिया कप में खेलना तय हुआ.

टीम इंडिया ने खेल भावना का दिया मिसाल

मैदान में उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ मुकाबला नहीं जीता, बल्कि पूरे देश की भावनाओं का मान रखते हुए खेल भावना का एत अलग उदाहरण पेश किया. मैच के बाद कप्तान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को समर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से परहेज किया.

इस पूरे मामले पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान का मैच केवल एक खेल नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक सौदा है. राउत ने दावा किया कि इस मुकाबले पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का सट्टा लगाया गया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इससे लगभग 1000 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

बीसीसीआई और सरकार पर सवाल

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के सट्टे में से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये पाकिस्तान को मिले, जो आगे चलकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, उन्होंने बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मैच सिर्फ पैसों के लिए खेला गया और एक मैच का भी बहिष्कार नहीं कर पाए.

हम ऐसे मैचों पर थूकते हैं

संजय राउत ने कहा, “आप पाकिस्तान के साथ खेलकर उन्हें हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, हमारी महिलाओं के सिंदूर मिटाने के लिए सशक्त बना रहे हैं. पाकिस्तान जीते या हारे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम ऐसे मैचों पर थूकते हैं.”

हालांकि भारत की जीत ने क्रिकेट प्रेमियों को खुशी दी, लेकिन इस मुकाबले को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी और जनता की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं ने इसे महज एक खेल नहीं रहने दिया. खासकर ऐसे समय में, जब कुछ ही महीनों में बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं.

यह भी पढ़ें : रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan15 September 2025 - 5:11 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of एशिया कप 2025: मैच के बाद भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने पर झल्ला उठी पाकिस्तानी टीम, दर्ज की शिकायत

एशिया कप 2025: मैच के बाद भारतीय टीम के हाथ नहीं मिलाने पर झल्ला उठी पाकिस्तानी टीम, दर्ज की शिकायत

15 September 2025 - 3:19 PM
Photo of वक्फ कानून बरकरार, 3 सदस्य गैर-मुस्लिम हो सकेंगे, लेकिन 5 साल की शर्त खारिज, SC ने कुछ धाराओं पर लगाई रोक

वक्फ कानून बरकरार, 3 सदस्य गैर-मुस्लिम हो सकेंगे, लेकिन 5 साल की शर्त खारिज, SC ने कुछ धाराओं पर लगाई रोक

15 September 2025 - 12:00 PM
Photo of पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत, विरोध के बीच जम्मू-कश्मीर में मनाया गया जश्न

पाकिस्तान पर भारत की बड़ी जीत, विरोध के बीच जम्मू-कश्मीर में मनाया गया जश्न

15 September 2025 - 8:02 AM
Photo of भूकंप के झटकों से कांपा पूर्वोत्तर भारत, 5.8 की तीव्रता से गरजी धरती, असम रहा केंद्र

भूकंप के झटकों से कांपा पूर्वोत्तर भारत, 5.8 की तीव्रता से गरजी धरती, असम रहा केंद्र

14 September 2025 - 7:07 PM
Photo of भारत-पाकिस्तान मुकाबला: जानें कैसा रहेगा दुबई में मौसम, क्या होगी भारत की संभावित टीम? और…

भारत-पाकिस्तान मुकाबला: जानें कैसा रहेगा दुबई में मौसम, क्या होगी भारत की संभावित टीम? और…

14 September 2025 - 3:34 PM
Photo of हिन्दी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? जानिए इसका इतिहास

हिन्दी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? जानिए इसका इतिहास

14 September 2025 - 10:52 AM
Photo of भारत-पाक मैच पर सियासत गरम: विपक्ष ने उठाई मैच रद्द करने की मांग, कहा ‘आतंक के साथ क्रिकेट नहीं’

भारत-पाक मैच पर सियासत गरम: विपक्ष ने उठाई मैच रद्द करने की मांग, कहा ‘आतंक के साथ क्रिकेट नहीं’

13 September 2025 - 10:48 PM
Photo of सियासत और सुरक्षा के बीच फंसा भारत-पाक मैच, हर वर्ग और क्षेत्र से उठ रही विरोध की आवाजें

सियासत और सुरक्षा के बीच फंसा भारत-पाक मैच, हर वर्ग और क्षेत्र से उठ रही विरोध की आवाजें

13 September 2025 - 8:18 PM
Photo of क्रिकेट प्रेमियों के लिए तैयार है सुपर संडे: भारत-पाकिस्तान की नई पीढ़ी दुबई में लिखेगी एशिया कप 2025 की नई कहानी

क्रिकेट प्रेमियों के लिए तैयार है सुपर संडे: भारत-पाकिस्तान की नई पीढ़ी दुबई में लिखेगी एशिया कप 2025 की नई कहानी

13 September 2025 - 4:50 PM
Photo of रेलवे का नया सख्त नियम: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शोर-शराबे पर प्रतिबंध, मिलेगी चैन की नींद

रेलवे का नया सख्त नियम: रात 10 बजे के बाद ट्रेन में शोर-शराबे पर प्रतिबंध, मिलेगी चैन की नींद

13 September 2025 - 3:19 PM
Back to top button