Sanjay Raut On Ind vs Pak: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए महामुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सात विकेट से जीत हासिल की. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया. जहां एक ओर मैदान पर यह मुकाबला बेहद रोमांचक रहा, वहीं दूसरी ओर मैदान के बाहर इस जीत ने राजनीतिक रंग भी ले लिया.

दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में भारी तनाव देखने को मिला है. ऐसे माहौल में देशभर के कई लोगों का मानना था कि टीम इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, हालांकि सरकार ने बीसीसीआई को बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दी, जिसके बाद भारत का एशिया कप में खेलना तय हुआ.

टीम इंडिया ने खेल भावना का दिया मिसाल

मैदान में उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ मुकाबला नहीं जीता, बल्कि पूरे देश की भावनाओं का मान रखते हुए खेल भावना का एत अलग उदाहरण पेश किया. मैच के बाद कप्तान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को पहलगाम हमले में शहीद हुए लोगों को समर्पित करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. साथ ही भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ मिलाने से परहेज किया.

इस पूरे मामले पर शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसद संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि भारत-पाकिस्तान का मैच केवल एक खेल नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक सौदा है. राउत ने दावा किया कि इस मुकाबले पर 1.5 लाख करोड़ रुपये का सट्टा लगाया गया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इससे लगभग 1000 करोड़ रुपये की कमाई हुई.

बीसीसीआई और सरकार पर सवाल

राज्यसभा सांसद संजय राउत ने यह भी आरोप लगाया कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपये के सट्टे में से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये पाकिस्तान को मिले, जो आगे चलकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, उन्होंने बीसीसीआई और केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह मैच सिर्फ पैसों के लिए खेला गया और एक मैच का भी बहिष्कार नहीं कर पाए.

हम ऐसे मैचों पर थूकते हैं

संजय राउत ने कहा, “आप पाकिस्तान के साथ खेलकर उन्हें हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, हमारी महिलाओं के सिंदूर मिटाने के लिए सशक्त बना रहे हैं. पाकिस्तान जीते या हारे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हम ऐसे मैचों पर थूकते हैं.”

हालांकि भारत की जीत ने क्रिकेट प्रेमियों को खुशी दी, लेकिन इस मुकाबले को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी और जनता की मिली-जुली प्रतिक्रियाओं ने इसे महज एक खेल नहीं रहने दिया. खासकर ऐसे समय में, जब कुछ ही महीनों में बिहार समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं.

