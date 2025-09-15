Uttar Pradeshराज्य

रामपुर में गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर भिड़े दो गुट: फायरिंग के साथ जमकर चले लाठी-डंडे, पुलिस तैनात

15 September 2025
UP News : रामपुर के बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पसियापुर स्थित गुरुद्वारा शहीद बाबा दीप सिंह नवाबगंज सोमवार को विवाद का केंद्र बन गया, जब गुरुद्वारे के नियंत्रण को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए. बात इतनी बढ़ गई कि पहले तीखी बहस हुई और फिर मारपीट, लाठीचार्ज और यहां तक कि फायरिंग तक की नौबत आ गई. घटना में कई लोग घायल हुए हैं.

हाथापाई के बीच हुई फायरिंग

मामला उस समय शुरू हुआ जब ट्रस्टी सतनाम कौर से जुड़े लोगों का समूह गुरुद्वारे पर अपना अधिकार जताने पहुंचा. बताया जा रहा है कि वे वहां पहले से सेवा कर रहे बाबा गुरमीत सिंह के समर्थकों को बाहर निकालना चाह रहे थे. इसका विरोध हुआ तो दोनों गुटों में तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते हाथापाई शुरू हो गई. आरोप है कि इसी दौरान कई राउंड फायरिंग की गई और लाठी-डंडों का भी जमकर इस्तेमाल हुआ.

हिंसा में निर्मल सिंह, मंगा सिंह, बाबा राम सिंह और गुरमेल सिंह घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और एसडीएम अरुण कुमार, सीओ रविंद्र प्रताप सिंह तथा कोतवाली प्रभारी बलवान सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए.

पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप

पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए तत्काल कार्रवाई की और बाबा गुरमीत सिंह के पक्ष से जुड़े लोगों को गुरुद्वारे के बाहर ही रोक दिया. इस फैसले से नाराज होकर उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर पक्षपात करते हुए गुरुद्वारे पर जबरन कब्जा करवाने का आरोप लगाया. इसके बाद धरना दिया गया और जमकर नारेबाजी भी हुई.

स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के अन्य थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुला लिया गया है. वहीं, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल के नजदीक एक पेट्रोल पंप पर कैंप किए हुए हैं. क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है और हालात पर नजर रखी जा रही है.

