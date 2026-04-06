मौसम

अप्रैल की शुरुआत से बदला मौसम का मिजाज, उत्तर-पश्चिम में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट

Shanti Kumari6 April 2026 - 10:39 AM
1 minute read
Weather Update

Weather Update : मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए 7 और 8 अप्रैल को बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह दो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक सक्रिय होने की संभावना है, जिससे तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है।

तापमान में उतार-चढ़ाव की संभावना

IMD के अनुसार, 6 अप्रैल तक दिन का तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि 7 और 8 अप्रैल को इसमें 2-4 डिग्री की गिरावट आएगी और 9-11 अप्रैल के दौरान तापमान फिर 2-4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में अगले सात दिनों के दौरान तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है।

राज्यों के हिसाब से मौसम का हाल

  • कश्मीर घाटी – 7 अप्रैल को छिटपुट बारिश, कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना।
  • मध्य, पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत – 9 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश।
  • पश्चिमी मध्य प्रदेश – 8 अप्रैल को भारी बारिश।
  • उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम – 7-9 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा।
  • बिहार और झारखंड – 6-8 अप्रैल छिटपुट बारिश और ओलावृष्टि।
  • हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड – 6 अप्रैल को गरज, बिजली, तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश और हल्की बर्फबारी।
  • पंजाब और राजस्थान – 6 अप्रैल को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश।
  • पश्चिमी राजस्थान – 7 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश।
  • जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड – 7 और 8 अप्रैल को बारिश, कश्मीर घाटी में भारी बारिश की संभावना।
  • उत्तर प्रदेश – 6-8 अप्रैल तक भारी बारिश।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में 6 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। 7 और 8 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

अन्य राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि

अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें – उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टालने की संभावना, विधानसभा चुनाव पर बना फोकस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari6 April 2026 - 10:39 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of Delhi-NCR में बदला मौसम, बादल-बारिश और ओलावृष्टि से तापमान गिरा, किसानों की चिंता बढ़ी

Delhi-NCR में बदला मौसम, बादल-बारिश और ओलावृष्टि से तापमान गिरा, किसानों की चिंता बढ़ी

5 April 2026 - 8:45 AM
Photo of Weather Update : दिल्ली NCR समेत 9 राज्यों में मौसम कूल-कूल, तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना

Weather Update : दिल्ली NCR समेत 9 राज्यों में मौसम कूल-कूल, तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना

4 April 2026 - 3:14 PM
Photo of पश्चिमी विक्षोभ का असर, उत्तर भारत में बारिश-आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ का असर, उत्तर भारत में बारिश-आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

3 April 2026 - 7:49 AM
Photo of मौसम विभाग का अलर्ट: 3-4 अप्रैल को हरियाणा में बारिश और तेज हवाओं से किसानों की चिंता बढ़ी

मौसम विभाग का अलर्ट: 3-4 अप्रैल को हरियाणा में बारिश और तेज हवाओं से किसानों की चिंता बढ़ी

2 April 2026 - 12:32 PM
Photo of देशभर में बदला मौसम का मिजाज, 31 मार्च से 5 अप्रैल तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

देशभर में बदला मौसम का मिजाज, 31 मार्च से 5 अप्रैल तक बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

31 March 2026 - 10:31 AM
Photo of उत्तर-पश्चिम भारत में बदलेगा मौसम, दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

उत्तर-पश्चिम भारत में बदलेगा मौसम, दिल्ली में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

30 March 2026 - 11:25 AM
Photo of उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और मौसम की चेतावनी, बर्फबारी होने की संभावना

उत्तराखंड के 5 जिलों में बारिश और मौसम की चेतावनी, बर्फबारी होने की संभावना

29 March 2026 - 2:17 PM
Photo of सोमवार से तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बदलाव

सोमवार से तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, पश्चिमी विक्षोभ लाएगा बदलाव

29 March 2026 - 8:38 AM
Photo of देशभर में दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से आंधी-तूफान और झमाझम बारिश का अलर्ट

देशभर में दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से आंधी-तूफान और झमाझम बारिश का अलर्ट

27 March 2026 - 10:42 AM
Photo of दिल्ली-एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, अगले चार दिन तक तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, अगले चार दिन तक तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट

26 March 2026 - 11:52 AM
Back to top button