Weather Update : मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए 7 और 8 अप्रैल को बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। इस सप्ताह दो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक सक्रिय होने की संभावना है, जिससे तेज हवाओं के साथ आंधी और बारिश देखने को मिल सकती है।

तापमान में उतार-चढ़ाव की संभावना

IMD के अनुसार, 6 अप्रैल तक दिन का तापमान 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। हालांकि 7 और 8 अप्रैल को इसमें 2-4 डिग्री की गिरावट आएगी और 9-11 अप्रैल के दौरान तापमान फिर 2-4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों में अगले सात दिनों के दौरान तापमान सामान्य या सामान्य से थोड़ा नीचे रह सकता है।

राज्यों के हिसाब से मौसम का हाल

कश्मीर घाटी – 7 अप्रैल को छिटपुट बारिश, कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना।

– 7 अप्रैल को छिटपुट बारिश, कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना। मध्य , पूर्वी और प्रायद्वीपीय भारत – 9 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश।

– 9 अप्रैल तक गरज और बिजली के साथ बारिश। पश्चिमी मध्य प्रदेश – 8 अप्रैल को भारी बारिश।

– 8 अप्रैल को भारी बारिश। उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम – 7-9 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा।

– 7-9 अप्रैल को अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा। बिहार और झारखंड – 6-8 अप्रैल छिटपुट बारिश और ओलावृष्टि।

– 6-8 अप्रैल छिटपुट बारिश और ओलावृष्टि। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड – 6 अप्रैल को गरज, बिजली, तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश और हल्की बर्फबारी।

– 6 अप्रैल को गरज, बिजली, तेज हवाओं के साथ छिटपुट बारिश और हल्की बर्फबारी। पंजाब और राजस्थान – 6 अप्रैल को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश।

– 6 अप्रैल को गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश। पश्चिमी राजस्थान – 7 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश।

– 7 अप्रैल को तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश। जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड – 7 और 8 अप्रैल को बारिश, कश्मीर घाटी में भारी बारिश की संभावना।

– 7 और 8 अप्रैल को बारिश, कश्मीर घाटी में भारी बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश – 6-8 अप्रैल तक भारी बारिश।

दिल्ली-एनसीआर का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में 6 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। 7 और 8 अप्रैल को बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

अन्य राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि

अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बिहार, झारखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं-कहीं ओलावृष्टि और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

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