Gangster Anmol Bishnoi : गैंगस्टर लॉरेंश बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की न्यायिक हिरासत 7 के लिए और बढ़ा दी गई है। यह फैसला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मुख्यालय में एक विशेष सुनवाई के दौरान लिया गया। जिसमें विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच NIA मुख्यालय में हुई सुनवाई के दौरान हिरासत को 5 दिसंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।
2022 से फरार चल रहा था अनमोल
एनसीपी नेता सिद्दीकी की हत्या, अभिनेता सलमान खान के आवास पर फायरिंग, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, और कई अन्य मामलों में वांछित अनमोल बिश्नोई 2022 से फरार चल रहा था। उसे 18 नवंबर को अमेरिका से “रिमूव” (डिपोर्ट के समान प्रक्रिया) किया गया था। वहीं 19 नवंबर को एनआईए ने भारत पहुंचते ही अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 11 दिन की रिमांड पर भेजा गया था।
अनमोल बिश्नोई की पृष्ठभूमि और मामले
एनआईए के अनुसार, वह अमेरिका से आतंकवादी सिंडिकेट चलाने और जमीनी स्तर पर गुर्गों के जरिए भारत में जबरन वसूली और अन्य अपराधों में शामिल था। अनमोल पर विभिन्न राज्यों में गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं। वह निम्नलिखित मामलों से जुड़ा हुआ है, जैसे:
- बाबा सिद्दीकी हत्या केस: राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चार्जशीट में अनमोल को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। हत्या कथित तौर पर सलमान खान के साथ उनके करीबी संबंधों के चलते की गई।
- सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस: मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में अनमोल बिश्नोई ने सक्रिय मदद की थी। लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया गया।
- सलमान खान के घर गोलीबारी मामला: 14 अप्रैल 2024 को मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हुई गोलीबारी की घटना में अनमोल बिश्नोई शामिल था। चार्जशीट में कहा गया कि उसने शूटर्स को ऑडियो संदेश भेजकर उन्हें “इतिहास रचने” के लिए उकसाया।
अनमोल और बिश्नोई गैंग का इतिहास
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके गिरोह का सलमान खान से विवाद 1998 के फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरण के शिकार मामले से शुरू हुआ। इसके अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी पर भी इसी मामले में आरोप लगे थे। बिश्नोई गैंग ने इसे लेकर सलमान को दुश्मन मान लिया और कई बार जान से मारने की धमकी दी।
एनआईए इस समय आरसी 39/2022/एनआईए/डीएलआई मामले की जांच कर रही है, जिसमें अनमोल बिश्नोई के आतंकवादी और गैंगस्टर गतिविधियों का बुनियादी ढांचा और वित्तीय स्रोत शामिल हैं।
