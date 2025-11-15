Other Statesबड़ी ख़बर

नौगाम पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट का भीषण धमाका, 9 की मौत कई घायल

Naugam Police Station Blast :
नौगाम पुलिस स्टेशन में अमोनियम नाइट्रेट का भीषण धमाका, 9 की मौत कई घायल

Naugam Police Station Blast : जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में बड़ा धमाका हुआ. इस धमाके में 9 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए है . पुलिस थाना की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा. बताया जा रहा है कि थाना परिसर में जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिसकी जांच फॉरेंसिक टीम कर रही थी. आशंका है कि इसी अमोनियम नाइट्रेट में बड़ा विस्फोट हुआ है.

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट में जम्मू कश्मीर का कनेक्शन मिलने के बाद पकड़े गए आतंकियों से नौगाम थाना परिसर में ही पूछताछ की जा रही थी. इसी दौरान शुक्रवार (14 नवंबर) देर रात धमाका हुआ, जिसमें कई पुलिसकर्मियों घायल हुए. प्रारंभिक आशंका है कि धमाका परिसर में जांच के लिए लाए गए अमोनियम नाइट्रेट में हुआ.

आग की लपटों के बीच 9 की मौत

शुरुआती जानकारी के अनुसार, शुक्रवार, 14 नवंबर की देर रात नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर या उसके आस-पास धमाका हुआ. थाना परिसर में पहले से ध्वस्त किए गए आतंकी मॉड्यूल की जांच की जा रही है. इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया. तस्वीरों में आग की लपटें दिखाई दी. बाद में स्थिति गंभीर पाई गई और 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई.

कई के हताहत होने की आशंका

शुक्रवार को श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक तेज धमाका सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ. यहां पुलिस टीमें जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल ले रही थीं. इसी दौरान नौगाम पुलिस स्टेशन के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में जोरदार धमाका हो गया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है.

दिल्ली लाल किला ब्लास्ट के बाद यह एक और बड़ा धामाका साबित हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई. जैश-ए-मोहम्मद के ‘सफेदपोश’ टेरर मॉड्यूल की जांच का केंद्र यही नौगाम थाना परिसर है. यह पुलिस स्टेशन एयरपोर्ट क्षेत्र के भी बेहद करीब स्थित है.

