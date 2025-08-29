बड़ी ख़बर

‘नकारात्मक और घृणा की राजनीति’, राहुल गांधी के मंच से PM मोदी को अपशब्द कहे जाने पर अमित शाह का हमला

Avinay Mishra29 August 2025 - 2:58 PM
1 minute read

Amit Shah : बिहार में चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में आरोप – प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी कड़ी में अमित शाह ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने को पर अमित शाह ने निशाना साधा है. अमित शाह ने कहा कि इस मंच से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा की राजनीति की शुरुआत की है.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. उसकी मैं ह्रदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति मुद्दाविहीन राजनीति, नकारात्मक और घृणा की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की है. वह हमारी सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी बल्कि गर्त में ले जाएगी. 

अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 27 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है. ऐसा पीएम जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती है, लेकिन भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है.

अमित शाह ने कहा कि उसका निम्न स्तर का प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला. कांग्रेस ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली है, जिसमें राहुल गांधी के स्वागत मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कांग्रेस के नेताओं ने सबसे घृणित काम किया है. 

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने ई-गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए 8 नई स्थानीय निकाय सेवाएं की शुरू

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra29 August 2025 - 2:58 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of ‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

‘राजनीति में ऐसी अभद्रता…सारी हदें पार’, पीएम और उनकी मां के खिलाफ बयानों को लेकर बीजेपी का हमला

28 August 2025 - 5:28 PM
Photo of Bihar : स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य

Bihar : स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग के निर्देश, विद्यालयों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य

28 August 2025 - 4:28 PM
Photo of संभल कमेटी ने CM योगी को सौंपी रिपोर्ट, डेमोग्राफी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

संभल कमेटी ने CM योगी को सौंपी रिपोर्ट, डेमोग्राफी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

28 August 2025 - 3:07 PM
Photo of ‘अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है तो…’, मोहम्मद शमी का बयान

‘अगर किसी को मुझसे कोई दिक्कत है तो…’, मोहम्मद शमी का बयान

28 August 2025 - 2:22 PM
Photo of CM योगी ने मिशन रोजगार के अन्तर्गत बांटे नियुक्ति पत्र, बोले – ‘राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना प्रत्येक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी’

CM योगी ने मिशन रोजगार के अन्तर्गत बांटे नियुक्ति पत्र, बोले – ‘राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनाना प्रत्येक कल्याणकारी सरकार की जिम्मेदारी’

27 August 2025 - 5:46 PM
Photo of “24 घंटे नहीं…पाकिस्तान के खिलाफ 5 घंटे में लड़ाई रोक दी”, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बोले राहुल गांधी

“24 घंटे नहीं…पाकिस्तान के खिलाफ 5 घंटे में लड़ाई रोक दी”, डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर बोले राहुल गांधी

27 August 2025 - 4:51 PM
Photo of Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल, जानें क्या कहा?

Voter Adhikar Yatra: तमिलनाडु के सीएम एम. के. स्टालिन वोटर अधिकार यात्रा में हुए शामिल, जानें क्या कहा?

27 August 2025 - 4:01 PM
Photo of Lucknow : KGMU की नई गाइडलाइन, ड्यूटी के दौरान महिला नर्सिंग नेल पॉलिश और मेकअप नहीं कर पाएंगी

Lucknow : KGMU की नई गाइडलाइन, ड्यूटी के दौरान महिला नर्सिंग नेल पॉलिश और मेकअप नहीं कर पाएंगी

27 August 2025 - 2:44 PM
Photo of Bihar : ‘प्रधानमंत्री तय करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा?’, मधुबनी में बोले राहुल गांधी

Bihar : ‘प्रधानमंत्री तय करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा?’, मधुबनी में बोले राहुल गांधी

26 August 2025 - 6:51 PM
Photo of ‘भाई आए, बहन आएं, दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा…’, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर रविशंकर प्रसाद का हमला

‘भाई आए, बहन आएं, दौरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा…’, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा पर रविशंकर प्रसाद का हमला

26 August 2025 - 6:10 PM
Back to top button