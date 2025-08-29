Amit Shah : बिहार में चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में आरोप – प्रत्यारोप का दौर जारी है. इसी कड़ी में अमित शाह ने पीएम मोदी को अपशब्द कहे जाने को पर अमित शाह ने निशाना साधा है. अमित शाह ने कहा कि इस मंच से राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा की राजनीति की शुरुआत की है.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जी की स्वर्गीय माताजी के लिए जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया. उसकी मैं ह्रदय से निंदा करता हूं और मैं पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति मुद्दाविहीन राजनीति, नकारात्मक और घृणा की राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की है. वह हमारी सार्वजनिक जीवन को ऊंचाई नहीं देगी बल्कि गर्त में ले जाएगी.

#WATCH | Guwahati | On alleged use of derogatory words against PM Modi and his mother during an INDIA bloc event in Bihar, Union Home Minister Amit Shah says, "…Congress leaders have committed the most condemnable act by using derogatory words against PM Modi's mother during… pic.twitter.com/D5FhflwW8Z — ANI (@ANI) August 29, 2025

अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 27 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है. ऐसा पीएम जिनको पूरी दुनिया सम्मानित करती है, लेकिन भारत की राजनीति में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार से घृणा और तिरस्कार की नकारात्मक राजनीति की शुरुआत की है.

अमित शाह ने कहा कि उसका निम्न स्तर का प्रदर्शन उनकी घुसपैठिया बचाओ यात्रा में देखने को मिला. कांग्रेस ने बिहार में घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली है, जिसमें राहुल गांधी के स्वागत मंच से पीएम नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जो कांग्रेस के नेताओं ने सबसे घृणित काम किया है.

