दिल्ली-NCR में सर्दी के साथ हवा प्रदूषण गंभीर, आनंद विहार में AQI 430 पार

2 minutes read
Delhi Weather :
दिल्ली-NCR में सर्दी के साथ हवा प्रदूषण गंभीर, आनंद विहार में AQI 430 पार

  • दिल्ली-एनसीआर में अब मौसम ठंडा
  • रात का तापमान 16°C दर्ज
  • आनंद विहार में वायु गुणवत्ता गंभीर
  • सोमवार से बारिश की संभावना
  • सर्दी और प्रदूषण की चुनौती जारी

Delhi Weather : दिल्ली एनसीआर में अब मौसम पहले से अधिक ठंड़ा होने लगा है. दिन के समय में धूप निकल रही है, लेकिन स्मॉग के कारण उसका असर कम दिखाई दे रहा है. रात के समय तापमान अब ठंड़ा होने लगा है. शनिवार की रात न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया.

दिल्ली में आज भी ऐसा ही मौसम बने रहने का अनुमान है. नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित आसपास के सभी क्षेत्रों में रातें ठंडी हेने लगी हैं, जिससे लोग सबुह के समय गर्म कपड़े पहनने लगे हैं रविवार की सुबह कई इलाकों में धुंध और हल्का कोहरा भी देखा गया.

आनंद विहार में वायु गुणवत्ता बेहद गंभीर

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ रहा हैं. जिससे लोगों को साँस लेने में कठिनाई हो रही है. आनंद विहार की स्थित सबसे ज्यादा खराब है रविवार सुबह यहां हवा में प्रदूषण का स्तर 400 के पार चला गया जो बेहद गंभीर स्थिति की श्रेणी में आता है. यहां पर स्थिति तो दम घुटने जैसी हो गई है.

सोमवार से बारिश की संभावना

आज दिन में अधिकतम तापमान लगभग 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान हैं. सोमवार से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. हिमालयी क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा हैं, जिसकी वजह से सोमवार 27 अक्टूबर को दिल्ली में बारिश हो सकती हैं, जो 28 अक्टूबर को भी जारी रहेगी. ऐसे में छठ के त्योहार पर लोगों को परेशानी हो सकती हैं.

दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण की चुनौती

राजधानी के लोग अब सर्दी और बढ़ते प्रदूषण की दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं. हवा में प्रदूषण के कण तेजी से फैल रहे हैं. रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद गंभींर स्तर पर पहुँच गई. बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को आंखों में जलन और साँस लेने में दिक्कतें होने लगी हैं. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने ग्रेप-2 लागू कर दिया है.

दिल्ली में वायु गुणवत्ता गंभीर

रविवार सुबह आठ बजे दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में रही. आनंद विहार में हवा में प्रदूषण का स्तर 430, वजीरपुर 403, विवेक विहार 371, जहांगीरपुरी 370, चांदनी चौक 376, रोहिणी 362, बुराड़ी 344, नरेला 338, सोनिया विहार 330, ओखला 324, आरके पुरम, 324, लोदी रोड 290 रिकॉर्ड किया गया.

