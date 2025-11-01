Delhi NCR

दिल्ली में हल्की सर्दी के साथ हवा हुई साफ, अधिकांश इलाकों में एक्यूआई 300 से नीचे

Delhi Weather Update :
  • दिल्ली में हल्की सर्दी और धुंध छाई
  • दिन में मौसम सामान्य, धूप हल्की रहेगी
  • प्रदूषण घटा, एक्यूआई 300 से नीचे
  • वजीरपुर सबसे प्रदूषित इलाका रहा
  • अक्टूबर में एक्यूआई 400 पार नहीं गया

Delhi Weather Update : दिल्ली में इन दिनों मौसम में हल्की सर्दी का एहसास हो रहा है. सुबह और शाम के समय हल्की धुंध हो रही हैं और लोगों को ठंडक महसूस हो रही है लेकिन दिन के समय में मौसम सामान्य है. सर्दी के बीच दिल्ली के लिए एक अच्छी ख़बर ये है कि बीते दो दिन से हवा में प्रदूषण की मात्रा में सुधार आया है, शनिवार को भी दिल्ली का एक्यूआई कम हुआ है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में एक नवंबर शनिवार को आसमान में हल्की धुंध छाई रह सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 19 डिग्री के आसपास रहेगा. बादलों की वजह से धूप का असर कम रहेगा, वहीं राजधानी में अब गुलाबी सर्दी का एहसास होने लगा है.

एक्यूआई स्तर 300 से नीचे दर्ज किया गया

दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल रहा है. दीपावली के बाद जहां आनंद विहार और अक्षरधाम जैसे इलाकों में एक्यूआई स्तर 350 के आसपास पहुंच गया था, अब उसमें कमी आई हैं. वजीरपुर को छोड़कर ज़्यादातर इलाकों में एक्यूआई स्तर 300 से नीचे दर्ज किया गया है.

प्रदूषण का स्तर 292 रिकॉर्ड किया गया

शनिवार को दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका वजीरपुर रहा, जहां हवा में प्रदूषण स्तर 325 दर्ज किया गया, जो बेहद ख़राब श्रेणी में आता है. वहीं आनंद विहार में स्थिति में सुधार देखा गया है. सुबह 7.30 बजे यहां हवा में प्रदूषण का स्तर 292 रिकॉर्ड किया गया. जो पहले की तुलना में कम है और अब ‘ख़राब’ श्रेणी में आ गया है.

लोदी रोड पर प्रदूषण स्तर मध्यम दर्ज

दिल्ली के चांदनी चौक में हवा का एक्यूआई 297 दर्ज किया गया, जबकि आरके पुरम में 291, विवेक विहार में 277, सोनिया विहार में 274, द्वारका सेक्टर- 8 में 257, बुराड़ी में 255, अलीपुर में 252 और नजफगढ़ में 215 दर्ज किया गया. ये सभी इलाके ‘ख़राब’ श्रेणी हवा में शामिल हैं. वहीं दिल्ली के लोदी रोड पर हवा का एक्यूआई 149 दर्ज किया गया जो मध्यम श्रेणी में आता है.

बता दें कि इस साल अक्टूबर महीने में दिल्ली का एक्यूआई एक दिन भी 400 के पार यानी बेहद गंभीर श्रेणी में नहीं गया. जो राहत की बात है.

