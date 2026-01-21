Rajasthan

जोधपुर में अभिमन्यु पूनिया का हंगामा : मनरेगा ज्ञापन फाड़कर हवा में उछाला, प्रशासन पर नाराजगी जताई

जोधपुर में अभिमन्यु पूनिया का हंगामा : मनरेगा ज्ञापन फाड़कर हवा में उछाला, प्रशासन पर नाराजगी जताई

Rajasthan News : राजस्थान के जोधपुर में मनरेगा श्रमिकों के अधिकारों को लेकर युवा कांग्रेस की पदयात्रा ने अब विवाद का रूप ले लिया. विधायक अभिमन्यु पूनिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार से नाराज होकर ज्ञापन के कागज ही फाड़ डाले और एसडीएम के सामने हवा में उड़ा दिया.

मिली जानकारी के अनुसार, इस घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में भारी तनाव का माहौल बन गया और काफी देर तक वहां हाई प्रोफाइल ड्रामा चलता रहा.

पूनिया ने ज्ञापन फाड़कर हवा में उछाला

युवा कांग्रेस की ‘मनरेगा बचाव महासंग्राम’ यात्रा सोजती गेट से निकलकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंची. नेताओं ने कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर को बाहर आकर ज्ञापन लेने का अनुरोध किया. प्रशासन की तरफ से एसडीएम पंकज जैन मौके पर आए और ज्ञापन लेने के लिए तैयार हुए. लेकिन कांग्रेस नेताओं ने जिद की कि वे गेट के बाहर आम कार्यकर्ताओं के बीच आकर लें. इसी बहस के बीच विधायक अभिमन्यु पूनिया ने गुस्सा होकर ज्ञापन के पन्ने फाड़ दिए और एसडीएम की ओर हवा में उछाल दिए. इस दौरान उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की.

अभिमन्यु पूनिया ने प्रशासन को दी चेतावनी

विधायक अभिमन्यु पूनिया ने कहा, “जब जिला कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर जनप्रतिनिधियों का ज्ञापन लेने बाहर नहीं आ सकते, तो आम जनता की समस्या कौन सुनेगा?” उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच की इस दूरी के कारण यह कदम उठाना पड़ा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मनरेगा श्रमिकों के हक की रक्षा नहीं हुई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे

बता दें कि इस प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी, भोपालगढ़ विधायक गीता बरवड़ और कई कांग्रेसी नेता भी मौजूद थे. ज्ञापन फाड़े जाने के बाद कलेक्टर कार्यालय परिसर में कुछ देर तक तनाव का माहौल रहा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस से भी बहस की.

जनप्रतिनिधियों और राजनेताओं द्वारा विरोध में निकल जाने वाली रैली धरना प्रदर्शन के दौरान कई बार तनाव जैसे हालात बना देते है. लेकिन जोधपुर में जनप्रतिनिधि के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन हाथ में न देकर उनके सामने फाड़ कर हवा में उछाल देने की हरकत ने जोधपुर की अपनायत को शर्मसार किया है.

