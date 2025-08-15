79th Independence day : 79 वें स्वतंत्रता दिवस को पूरा देश मना रहा है. इसी बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट किया. मंत्रालय ने एक तस्वीर साझा की है, जिससे विवाद ख़ड़ा हो गया है. भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस वीर सावरकर और महात्मा गांधी की तस्वीर लगाई गई थी. इसी पर कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है. सावरकर की तस्वीर गांधी जी के बगल में थी.

आपको बता दें कि मंत्रालय ने पोस्ट में लिखा था, जब हम अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं तो याद रखें-आज़ादी तभी फलती-फूलती है जब हम उसे हर दिन एकता, संवेदना और कर्म से सींचते हैं.

सस्ती कॉमेडी नहीं

इस पोस्ट के बाद कांग्रेस ने मंत्रालय पर निशाना साधा है. कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा, पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करते-करते अब आप स्वतंत्रता सेनानियों में भी मिलावट करने लग गए, जो इतिहास में बड़े नहीं बन सके, उनको पोस्टर में बड़ा बना रहे हो. देश आपसे सस्ता तेल मांग रहा है, सस्ती कॉमेडी नहीं.

यह भी पढ़ें : बर्धमान में बस-ट्रक की भीषण टक्कर, 10 यात्रियों की मौत, 30 से अधिक घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप