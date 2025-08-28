Punjab

15 महाराजा रणजीत सिंह कैडेटों ने SSB इंटरव्यू में NDA और TES कोर्स के लिए सफलता की हासिल

Ajay Yadav28 August 2025 - 3:53 PM
1 minute read
Punjab News :
फटाफट पढ़ें

  • मोहाली के 15 कैडेटों ने SSB इंटरव्यू पास किया
  • पहली बार सभी 15 कैडेट एक साथ SSB क्लियर हुए
  • अब उनका मेडिकल टेस्ट और मेरिट सूची का इंतजार है
  • मंत्री अमन अरोड़ा ने कैडेटों को बधाई दी
  • डायरेक्टर ने इसे संस्थान की मेहनत का परिणाम बताया

Punjab News : राज्य का मान बढ़ाते हुए मोहाली स्थित महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट के 15 कैडेटों ने दिसंबर 2025 से शुरू होने वाले नेशनल डिफेंस अकादमी (एन.डी.ए.)-155 और टेक्निकल एंट्री स्कीम (टी.ई.एस.)-54 कोर्सों के लिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (एस.एस.बी.) इंटरव्यू पास कर लिया है. पहली बार इस संस्थान के 15 कैडेटों ने एक साथ एस.एस.बी. क्लियर की है. वर्तमान में इन उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट चल रहा है और वे मेरिट सूची की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अभी भी कुछ कैडेटों को टी.ई.एस.-54 के लिए एस.एस.बी. देनी है.

दोनों कोर्सों के लिए इंटरव्यू पास किया

एस.एस.बी. पास करने वाले कैडेटों और प्रशिक्षुओं में गुरकीरत सिंह, परमदीप सिंह, अपारदीप सिंह साहनी, अभय प्रताप सिंह ढिल्लों, विश्वरूप सिंह ग्रेवाल, अगमजीत सिंह विरक, रेहान यादव, हेमंत शर्मा, भास्कर जैन, सुखप्रीत सिंह, निमित अमर, शौर्य वर्धन और आकाश सिंह कुशवाहा शामिल हैं. कैडेट गुरनूर सिंह ने टी.ई.एस. कोर्स के लिए एस.एस.बी. पास की है, जबकि प्रिंस दूबे ने एन.डी.ए. और टी.ई.एस. दोनों कोर्सों के लिए इंटरव्यू पास किया है.

यह उपलब्धि पंजाब का गौरव बढ़ाएगी

कैडेटों की सफलता पर बधाई देते हुए पंजाब के रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण मंत्री अमन अरोड़ा ने उन्हें सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएँ दीं और प्रेरित किया कि वे मिसाल बनने वाले अधिकारी बनने के लिए कड़ी मेहनत करें, उन्होंने कहा कि उनकी यह उपलब्धि पंजाब का गौरव बढ़ाएगी.

इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मेजर जनरल अजय एच. चौहान, वी.एस.एम. (सेवानिवृत्त) ने सफल कैडेटों को बधाई देते हुए कहा कि संस्थान सशस्त्र सेनाओं के लिए युवाओं को तैयार करने वाली प्रमुख संस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध है और यह उपलब्धि इसके अथक प्रयासों का प्रमाण है.

