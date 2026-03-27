Chhatisgarh News : छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई चौकी क्षेत्र के समोदा स्थित पूनम राइस मिल में एक मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया। 20 मार्च को दो मजदूरों के बीच शुरू हुआ झगड़ा एक व्यक्ति की मौत और एक आरोपी की गिरफ्तारी में बदल गया।

विवाद की शुरुआत

सूत्रों के अनुसार, पूनम राइस मिल में कार्यरत गोविंद यादव ने अपने सहकर्मी परमेंद्र यादव को शराब पीकर काम पर आने और ठीक से काम न करने पर डांटा। यह मामूली डांट विवाद में बदल गया और परमेंद्र गुस्से में घर चला गया।

जानलेवा हमला

कुछ देर बाद परमेंद्र यादव हाथ में कुल्हाड़ी लेकर राइस मिल लौट आया। गोडाउन में खाना खा रहे गोविंद यादव पर उसने जानलेवा हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल गोविंद को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी परमेंद्र यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है।

मामूली विवाद से हिंसक परिणाम

मामले की जांच में सामने आया कि विवाद की वजह शराब पीकर काम पर आने को लेकर हुई डांट थी। गोविंद यादव की डांट पर परमेंद्र यादव इतना गुस्सा हुआ कि उसने हिंसक कदम उठाया।

आगे की जांच जारी

पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के सभी पहलुओं का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

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