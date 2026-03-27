Chhattisgarhक्राइमराज्य

नशे में काम पर आया मजदूर, डांट सुनते ही गुस्से में साथी पर किया जानलेवा हमला, मौत  

Shanti Kumari27 March 2026 - 4:53 PM
1 minute read
Chhatisgarh News

Chhatisgarh News : छत्तीसगढ़ के दुर्ग-भिलाई चौकी क्षेत्र के समोदा स्थित पूनम राइस मिल में एक मामूली विवाद ने भयावह रूप ले लिया। 20 मार्च को दो मजदूरों के बीच शुरू हुआ झगड़ा एक व्यक्ति की मौत और एक आरोपी की गिरफ्तारी में बदल गया।

विवाद की शुरुआत

सूत्रों के अनुसार, पूनम राइस मिल में कार्यरत गोविंद यादव ने अपने सहकर्मी परमेंद्र यादव को शराब पीकर काम पर आने और ठीक से काम न करने पर डांटा। यह मामूली डांट विवाद में बदल गया और परमेंद्र गुस्से में घर चला गया।

जानलेवा हमला

कुछ देर बाद परमेंद्र यादव हाथ में कुल्हाड़ी लेकर राइस मिल लौट आया। गोडाउन में खाना खा रहे गोविंद यादव पर उसने जानलेवा हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल गोविंद को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी परमेंद्र यादव को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया। घटना में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी पुलिस ने जब्त कर ली है।

मामूली विवाद से हिंसक परिणाम

मामले की जांच में सामने आया कि विवाद की वजह शराब पीकर काम पर आने को लेकर हुई डांट थी। गोविंद यादव की डांट पर परमेंद्र यादव इतना गुस्सा हुआ कि उसने हिंसक कदम उठाया।

आगे की जांच जारी

पुलिस ने मामले की आगे की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के सभी पहलुओं का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें – दिल्ली में धमाल मचाने आ रहे हैं सोनू निगम, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari27 March 2026 - 4:53 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of दरभंगा में महिलाओं के साथ बड़ी ठगी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी करोड़ों रुपये लेकर हुई फरार

दरभंगा में महिलाओं के साथ बड़ी ठगी, माइक्रो फाइनेंस कंपनी करोड़ों रुपये लेकर हुई फरार

27 March 2026 - 1:07 PM
Photo of रांची में रामनवमी शोभायात्रा की तैयारियों की समीक्षा, डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जोर दिया

रांची में रामनवमी शोभायात्रा की तैयारियों की समीक्षा, डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जोर दिया

27 March 2026 - 12:38 PM
Photo of छिंदवाड़ा में पिकअप की टक्कर से बस पलटी, 10 की मौत, कई घायल

छिंदवाड़ा में पिकअप की टक्कर से बस पलटी, 10 की मौत, कई घायल

27 March 2026 - 12:27 PM
Photo of दिव्यांशु हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, यूपी-बिहार में पुलिस की सख्त कार्रवाई

दिव्यांशु हत्याकांड में एक और आरोपी गिरफ्तार, यूपी-बिहार में पुलिस की सख्त कार्रवाई

27 March 2026 - 12:07 PM
Photo of पीएम मोदी कल जेवर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, दानिश आजाद अंसारी ने की जमकर तारीफ

पीएम मोदी कल जेवर एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन, दानिश आजाद अंसारी ने की जमकर तारीफ

27 March 2026 - 11:57 AM
Photo of सैटेलाइट अस्पतालों पर घमासान: गहलोत के आरोपों पर सीएम ने किया पलटवार, जानें क्या कहा

सैटेलाइट अस्पतालों पर घमासान: गहलोत के आरोपों पर सीएम ने किया पलटवार, जानें क्या कहा

27 March 2026 - 11:28 AM
Photo of ₹28 करोड़ की लागत से 7.37 करोड़ सैनिटरी पैड वितरित, 13.65 लाख महिलाओं तक पहुंचा लाभ

₹28 करोड़ की लागत से 7.37 करोड़ सैनिटरी पैड वितरित, 13.65 लाख महिलाओं तक पहुंचा लाभ

27 March 2026 - 10:22 AM
Photo of पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से 4 लाख का कैशलेस ऑपरेशन, मरीज को मिली नई जिंदगी

पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से 4 लाख का कैशलेस ऑपरेशन, मरीज को मिली नई जिंदगी

27 March 2026 - 10:12 AM
Photo of पति-पत्नी के झगड़े का दर्दनाक अंत, गुरुग्राम में महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

पति-पत्नी के झगड़े का दर्दनाक अंत, गुरुग्राम में महिला की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

27 March 2026 - 8:39 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ कार्रवाई का 65वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 551 स्थानों पर छापेमारी, 201 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ कार्रवाई का 65वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 551 स्थानों पर छापेमारी, 201 गिरफ्तार

27 March 2026 - 8:03 AM
Back to top button