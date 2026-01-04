राष्ट्रीय

‘जिसकी लाठी उसकी…’, मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर ने जताई तीखी नाराजगी, जानें क्या कहा

Ajay Yadav4 January 2026 - 2:38 PM
Shashi Tharoor :
'जिसकी लाठी उसकी...', मादुरो की गिरफ्तारी पर शशि थरूर ने जताई तीखी नाराजगी, जानें क्या कहा

Shashi Tharoor : कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वैश्विक राजनीति की मौजूदा स्थिति पर टिप्पणी की है, उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बीते कुछ साल से लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और आज दुनिया में ‘ताकत ही सही’ का सिद्धांत हावी होता जा रहा है.

शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए मौजूदा वैश्विक हालात पर तीखी टिप्पणी की है. उन्होंने लिखा कि अंतरराष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर को अब सिर्फ कागजों तक सिमटकर रह गए हैं. थरूर के मुताबिक, मौजूदा वैश्विक व्यवस्था में कानून से अधिक ताकत का बोलबाला दिखाई दे रहा है.

जंगल का कानून हावी होने का आरोप

उन्होंने इशारों में कहा कि दुनिया में अब ‘जंगल का कानून’ हावी होता नजर आ रहा है, जहां शक्तिशाली देश अपने स्वार्थ के लिए नियमों को तोड़ने से पीछे नहीं हटते. शशि थरूर ने इसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक चिंताजनक संकेत बताया. यह प्रतिक्रिया उन्होंने लेखक कपिल कोमिरेड्डी की पोस्ट पर दी, जिसमें अमेरिका की कार्रवाई को लेकर दोहरे मानदंडों की बात कही गई थी.

अमेरिकी कार्रवाई में मादुरो सत्ता से बेदखल

आपको बता दें कि शनिवार को अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई करते हुए वेनेजुएला पर बमबारी की और लंबे समय से सत्ता में रहे वामपंथी नेता निकोलस मादुरो को सत्ता से बेदखल कर दिया. इसके बाद मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग्स और हथियारों से जुड़े मामलों में मुकदमे चलाए जाने हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने 50 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर रखा था. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर मादुरो की हथकड़ी और आंखों पर पट्टी वाली तस्वीर शेयर करते हुए दावा किया कि उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को फ्लोरिडा स्थित अपने मार-ए-लागो एस्टेट में टीवी शो की तरह लाइव देख रहें थे.

ट्रंप ने समर्थन पर उठाए सवाल

वहीं, वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने इस घटनाक्रम को देश के लिए आजादी का पल बताया, उन्होंने 2024 के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार को तुरंत राष्ट्रपति पद संभालने की अपील की, वहीं ट्रंप ने मचाडो को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि वेनेजुएला में उन्हें अपेक्षित समर्थन और सम्मान प्राप्त नहीं है.

