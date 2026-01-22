Uttar Pradeshमौसम

पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

Ajay Yadav22 January 2026 - 7:55 AM
2 minutes read
UP Weather Update:
पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम, बारिश-ओलावृष्टि से बढ़ेगी ठंड

UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में अब कोहरा और कड़ाके की ठंड धीरे-धीरे कम होने लगी है. पिछले तीन दिनों से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है.

प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं आगरा, मथुरा सहित राज्य के करीब 15 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है.

22 जनवरी गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज, 22 जनवरी गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर मुख्य रूप से पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिलेगा. इस दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं पूर्वांचल क्षेत्र में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है. फिलहाल दोनों संभागों के लिए किसी विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.

गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना

शुक्रवार से प्रदेश में बारिश के दौर में तेजी आएगी और पश्चिमी संभाग में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी, कहीं-कहीं तेज ओलावृष्टि की भी चेतावनी हैं. जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है. वहीं पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है.

ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई

वही, 23 जनवरी को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. साथ ही कई इलाकों में व्यापक रूप से तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है.

24 जनवरी को पूर्वी संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. इसके बाद 26 और 27 जनवरी को एक बार फिर बारिश कि गति कम हो जाएगी. बारिश के कारण अगले दो दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है. इस दौरान पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड में और बढ़ सकती है.

ये भी पढ़ें- तेलंगाना में 100 कुत्तों की जहर देकर हत्या, पशु प्रेमियों में आक्रोश, सरपंच समेत तीन गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav22 January 2026 - 7:55 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of युवराज मौत मामला : आरोपी बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी, 27 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

युवराज मौत मामला : आरोपी बिल्डर अभय की कोर्ट में पेशी, 27 जनवरी तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

21 January 2026 - 7:17 PM
Photo of दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

दालमंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज, 6 भवनों को किया गया जमींदोज

21 January 2026 - 5:55 PM
Photo of ‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

‘मर्यादा’ लांघकर पत्नी ने भतीजे से किया प्रेम, तो ‘इंसानियत’ भूलाकर पति ने कर दी हत्या

21 January 2026 - 4:38 PM
Photo of 13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

21 January 2026 - 1:31 PM
Photo of Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

21 January 2026 - 1:04 PM
Photo of प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

21 January 2026 - 12:12 PM
Photo of एटा में हुई 4 हत्याओं का आरोपी निकला परिवार का ही सदस्य, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

एटा में हुई 4 हत्याओं का आरोपी निकला परिवार का ही सदस्य, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

20 January 2026 - 7:22 PM
Photo of ‘सरकारी मान्यता न होना उसके बंद होने का कारण नहीं’, मदरसा बंद होने को लेकर मायावती का बड़ा बयान

‘सरकारी मान्यता न होना उसके बंद होने का कारण नहीं’, मदरसा बंद होने को लेकर मायावती का बड़ा बयान

20 January 2026 - 4:29 PM
Photo of स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मेला प्राधिकरण का नोटिस, कहा- साबित करें कि आप शंकराचार्य

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मेला प्राधिकरण का नोटिस, कहा- साबित करें कि आप शंकराचार्य

20 January 2026 - 3:24 PM
Photo of UP में पति ने प्रेमी से करवाई पत्नी की शादी, रियल लाइफ फिल्म जैसा क्लाइमेक्स

UP में पति ने प्रेमी से करवाई पत्नी की शादी, रियल लाइफ फिल्म जैसा क्लाइमेक्स

20 January 2026 - 3:14 PM
Back to top button