UP Weather Update : उत्तर प्रदेश में अब कोहरा और कड़ाके की ठंड धीरे-धीरे कम होने लगी है. पिछले तीन दिनों से लोगों को काफी राहत महसूस हो रही हैं, लेकिन अब एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है.

प्रदेश में आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसकी वजह से कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं आगरा, मथुरा सहित राज्य के करीब 15 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर चेतावनी जारी की गई है. बारिश के चलते तापमान में गिरावट आएगी और ठंड एक बार फिर बढ़ सकती है.

22 जनवरी गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज, 22 जनवरी गुरुवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर मुख्य रूप से पश्चिमी हिस्सों में देखने को मिलेगा. इस दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है. वहीं पूर्वांचल क्षेत्र में मौसम शुष्क बने रहने का अनुमान है. फिलहाल दोनों संभागों के लिए किसी विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है.

गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना

शुक्रवार से प्रदेश में बारिश के दौर में तेजी आएगी और पश्चिमी संभाग में कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान मेघ गर्जन के साथ वज्रपात और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलेंगी, कहीं-कहीं तेज ओलावृष्टि की भी चेतावनी हैं. जिससे किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है. वहीं पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी है.

ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई

वही, 23 जनवरी को प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है. साथ ही कई इलाकों में व्यापक रूप से तेज बारिश होने का अनुमान जताया गया है.

24 जनवरी को पूर्वी संभाग में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा. इसके बाद 26 और 27 जनवरी को एक बार फिर बारिश कि गति कम हो जाएगी. बारिश के कारण अगले दो दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है. इस दौरान पारा 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है, जिससे ठंड में और बढ़ सकती है.

