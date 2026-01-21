Telangana News : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां 100 से अधिक कुत्तों को जहर देकर मार दिया गया। घटना के बाद पशु प्रेमियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्होंने पुलिस को इसकी शिकायत दर्ज कराई है।

सरपंच समेत तीन लोग शामिल

पुलिस ने स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रतिनिधि मुदावथ प्रीति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने गांव के सरपंच समेत तीन लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों में एक वार्ड सदस्य और गांव का सचिव भी शामिल हैं। बताया गया है कि ये कथित हत्याएं 19 जनवरी को हुई थीं।

कुत्तों को दिया बेहोशी का इंजेक्शन

जानकारी के मुताबिक गांव से अचानक कई कुत्ते गायब हो गए थे। जब इस बारे में गांव वालों से पूछा गया, तो वे अलग-अलग और विरोधाभासी बातें करने लगे। इस कारण शक और गहरा हो गया। इस बीच वार्ड सदस्य अदुलपुरम गौतम ने खुलासा किया कि कुत्तों को पहले बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद उन्हें जहरीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उनकी मौत हो गई।

पहले हुई 500 कुत्तों की हत्या

यह मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि पहले भी तेलंगाना के तीन जिलों में 500 से ज्यादा आवारा कुत्तों की हत्या की खबरें सामने आई थीं। पशु कल्याण संगठनों का कहना है कि याचरम इलाके में भी कुत्तों को योजनाबद्ध और पेशेवर तरीके से मारा गया। आशंका जताई जा रही है कि सबूत मिटाने के लिए कुत्तों के शव गांव के बाहर कहीं दफना दिए गए हैं।

