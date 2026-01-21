Delhi Metro : दिल्ली सरकार ने दिल्ली मेट्रो से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी साझा की है। सरकार ने देश की राजधानी में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अहम कदम उठाया है। सरकार ने दिल्ली मेट्रो फेज- IV के तहत तीन नए कॉरिडोर निर्माण के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। सरकार ने मेट्रो फेज- IV के तहत तीन नए मेट्रो कॉरिडोर के लिए फंड जारी किया है।

प्रोजेक्ट के इतने बजट किया मंजूर

इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अनुमानित लागत 14630.80 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दिल्ली सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए अपने हिस्से का 3386.80 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है।

ट्रैफिक का दबाव होगा कम

दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने इस फैसले पर कहा कि यह राजधानी की स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा है कि नए मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण से सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और लोगों की यात्रा आसान होगी, इसके साथ ही उनका समय बचेगा और पर्यावरण भी अच्छा होगा ।

एनसीआर की कनेक्टिविटी होगी बेहतर

दिल्ली को एक सस्टेनेबल और भविष्य-उन्मुख शहर बनाने के लिए मेट्रो नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। मेट्रो फेज-IV के तहत तीन नए कॉरिडोर के निर्माण के लिए फंड जारी किया गया है। ये कॉरिडोर हैं- इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ तक, लाजपत नगर से साकेत G ब्लॉक तक, और रिठाला से कुंडली तक।

इन नए मेट्रो रूट्स पर सेवाएं शुरू होने से दक्षिण, मध्य और उत्तर दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे रोज़ सफर करने वाले लाखों लोगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही ईंधन की खपत कम होगी, वायु प्रदूषण घटेगा और दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

ये भी पढ़ें- Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप