Prayagraj Plane Crash : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में केपी कॉलेज के पास बड़ा विमान हादसा हो गया है। सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया है। एयरक्राफ्ट शहर के बीचों बीच गिरा।

स्थानीय लोगों ने की सहायता

हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया- एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 3 लोग पैराशूट से कूद गए, लेकिन वह तालाब में गिरे, दलदल में फंस गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जैसे-तैसे उनको बाहर निकाला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कितने लोग सवार थे।

सेना का हेलिकॉप्टर मौके पर पहुंच गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। बता दें कि जहां विमान गिरा है, वह दलदली तालाब है, एयरक्राफ्ट में और लोग सवार थे या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है।

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन मोड, 3 गैंगस्टरों का एनकाउंटर, केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप