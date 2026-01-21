Uttar Pradesh

Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

Karan Panchal21 January 2026 - 1:04 PM
1 minute read
Prayagraj Plane Crash
Prayagraj Plane Crash : प्रयागराज में गिरा सेना का एयरक्राफ्ट, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची

Prayagraj Plane Crash : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में केपी कॉलेज के पास बड़ा विमान हादसा हो गया है। सेना का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तालाब में गिर गया है। एयरक्राफ्ट शहर के बीचों बीच गिरा।

स्थानीय लोगों ने की सहायता

हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया- एयरक्राफ्ट क्रैश होने से पहले 3 लोग पैराशूट से कूद गए, लेकिन वह तालाब में गिरे, दलदल में फंस गए। इसके बाद स्थानीय लोगों ने जैसे-तैसे उनको बाहर निकाला है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि एयरक्राफ्ट में कितने लोग सवार थे।

सेना का हेलिकॉप्टर मौके पर पहुंच गया है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। बता दें कि जहां विमान गिरा है, वह दलदली तालाब है, एयरक्राफ्ट में और लोग सवार थे या नहीं, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है।

ये भी पढ़ें- चंडीगढ़ पुलिस इन एक्शन मोड, 3 गैंगस्टरों का एनकाउंटर, केमिस्ट शॉप पर फायरिंग मामले में बड़ी सफलता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal21 January 2026 - 1:04 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of 13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

13 किन्नरों में से 7 HIV पॉजिटिव, समूह में मिला एक पुरुष, प्रशासन में मचा हड़कंप

21 January 2026 - 1:31 PM
Photo of प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

प्रतीक यादव की तलाक पोस्ट के बाद अपर्णा यादव की टीम ने बंद किया सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन

21 January 2026 - 12:12 PM
Photo of एटा में हुई 4 हत्याओं का आरोपी निकला परिवार का ही सदस्य, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

एटा में हुई 4 हत्याओं का आरोपी निकला परिवार का ही सदस्य, पुलिस जांच में बड़ा खुलासा

20 January 2026 - 7:22 PM
Photo of ‘सरकारी मान्यता न होना उसके बंद होने का कारण नहीं’, मदरसा बंद होने को लेकर मायावती का बड़ा बयान

‘सरकारी मान्यता न होना उसके बंद होने का कारण नहीं’, मदरसा बंद होने को लेकर मायावती का बड़ा बयान

20 January 2026 - 4:29 PM
Photo of स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मेला प्राधिकरण का नोटिस, कहा- साबित करें कि आप शंकराचार्य

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मेला प्राधिकरण का नोटिस, कहा- साबित करें कि आप शंकराचार्य

20 January 2026 - 3:24 PM
Photo of UP में पति ने प्रेमी से करवाई पत्नी की शादी, रियल लाइफ फिल्म जैसा क्लाइमेक्स

UP में पति ने प्रेमी से करवाई पत्नी की शादी, रियल लाइफ फिल्म जैसा क्लाइमेक्स

20 January 2026 - 3:14 PM
Photo of बीते साल हुई थी शादी, गाजियाबाद में पत्नी ने चाकू से काटी पति की जीभ

बीते साल हुई थी शादी, गाजियाबाद में पत्नी ने चाकू से काटी पति की जीभ

20 January 2026 - 2:25 PM
Photo of प्रतीक यादव ने की पत्नी अपर्णा यादव से तलाक की घोषणा, जानें कौन हैं अपर्णा यादव?

प्रतीक यादव ने की पत्नी अपर्णा यादव से तलाक की घोषणा, जानें कौन हैं अपर्णा यादव?

20 January 2026 - 1:40 PM
Photo of सहारनपुर में 5 लोगों की गोली लगी मिली लाशें, इलाके में मचा हडकंप

सहारनपुर में 5 लोगों की गोली लगी मिली लाशें, इलाके में मचा हडकंप

20 January 2026 - 1:08 PM
Photo of Road Accident : उत्तर प्रदेश के बागपत में भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक टकराई 20 गाड़ियां

Road Accident : उत्तर प्रदेश के बागपत में भीषण सड़क हादसा, एक के बाद एक टकराई 20 गाड़ियां

20 January 2026 - 12:46 PM
Back to top button