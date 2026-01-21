Chandigarh Police : चंडीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टरों पर करारा प्रहार किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर-32 में केमिस्ट शॉप पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गैंगस्टरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है।

घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी सपा गैंग के लिए काम करते थे और एक व्यापारी को धमकी दे चुके थे।

एक कार में सवार थे तीनों गैंगस्टर

जानकारी के मुताबिक तीनों गैंगस्टर एक कार में सवार थे। पुलिस ने जब पीछा किया तो उनकी कार अनियंत्रित होकर एक पोल से टकरा गई, जिससे तीनों घायल हो गए। मुठभेड़ में राहुल और रिकी दोनों बदमाशों को गोली लगी, जबकि तीसरा आरोपी कार चला रहा था। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी आज एक टैक्सी स्टैंड पर फायरिंग करने की योजना बना रहे थे और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांग चुके थे। वे इसी मकसद से चंडीगढ़ आए थे।

इनका नाम पिछले दिनों चंडीगढ़ में हुई अन्य फायरिंग की घटनाओं में भी सामने आ चुका है। सेक्टर-32 में केमिस्ट शॉप पर फायरिंग की घटना के बाद से चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच और सभी थानों की पुलिस हाई अलर्ट पर थी। इससे पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिसने गैंगस्टरों के साथ मिलकर फायरिंग करवाई थी।

50 लाख की रंगदारी की धमकी

सूत्रों के अनुसार, टैक्सी स्टैंड मालिक को 50 लाख रुपए की रंगदारी के लिए कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर साबा गोबिंदगढ़ बताया था और धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो सेक्टर-32 की फायरिंग जैसी वारदात को अंजाम दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इन गैंगस्टरों का नाम जालंधर में फायरिंग, डेराबस्सी में गाड़ी छीनने की कोशिश और जयपुर में लूट के प्रयास में भी सामने आया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इनपुट मिलते ही घेराबंदी

पूछताछ के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि आरोपी मोहाली से सटे इलाके में आ सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। आरोपियों की कार को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने राहुल और उसके साथी को पैर में गोली मार दी। भागने की कोशिश में आरोपियों की कार पोल से टकरा गई। इसके बाद पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। कार चला रहा आरोपी प्रीत जीरकपुर का रहने वाला बताया जा रहा है।

