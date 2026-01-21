Delhi NCR

Delhi Metro में पेशाब की घटना, क्या वाकई में सही थी उस शख्स की स्थिति?

Karan Panchal21 January 2026 - 10:47 AM
Delhi Metro
Shocking Incident of Urination in Delhi Metro, Was the Person's Condition Justified

Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो से एक शर्मनाक वीडियो सामने आ रही है। मेट्रो पर गंदगी फैलाना आम परेशानी है। आए दिन लोग खाने-पीने के चीजों के पैकेट्स इधर- उधर फेंक देते है। लेकिन अब एक व्यक्ति मेट्रो स्टेशन के भीतर पेशाब करता नजर आ रहा है। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

बार-बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत

मेट्रो स्टेशन जैसी सार्वजनिक जगह पर पेशाब करने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है, जहां चारों तरफ कई कैमरे लगे होते हैं। यह वीडियो दिल्ली के नरैना विहार मेट्रो स्टेशन का है। जो व्यक्ति नशे में नहीं है और जिसकी सोचने-समझने की क्षमता ठीक है, वह मेट्रो परिसर में ऐसी हरकत करने की कल्पना भी नहीं करेगा। अगर मान भी लें कि ऐसा करने वाला व्यक्ति नशे में था या उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो भी वह इतनी शर्मनाक हरकत करते समय बार-बार पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करता।

कस्टमर केयर सेंटर से करें संपर्क

DMRC ने यात्रियों से अपील करते हुए कहा है कि किसी भी तरह की असुविधा के लिए उन्हें खेद है। मेट्रो परिसर में इस तरह की गतिविधि दिखने पर तुरंत उचित कार्रवाई की जाती है। किसी भी समस्या की स्थिति में यात्री कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या तुरंत मदद के लिए 24×7 हेल्पलाइन नंबर 155370 पर कॉल कर सकते हैं।

नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस हरकत की कड़ी आलोचना की। यूज़र्स ने इसे “शर्मनाक” और “बेहद परेशान करने वाला” बताया। लोगों ने सार्वजनिक जगहों पर नागरिक जिम्मेदारी की कमी पर भी सवाल उठाए। एक यूज़र ने लिखा कि इस तरह का व्यवहार सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। वहीं, दूसरे यूज़र ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दोषियों पर सख्त सज़ा देने की मांग की। इसके साथ ही कई लोगों ने DMRC को टैग कर सफ़ाई नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

किसी बिमारी के कारण हो सकता है

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद एक दूसरा पहलू भी जोर पकड़ रहा है, जो ऑनलाइन पब्लिक शेमिंग’ की बढ़ती प्रवृत्ति का। कई लोग यह दलील दे रहे हैं कि हर मेट्रो स्टेशन पर शौचालय उपलब्ध नहीं होता, और संभव है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति किसी चिकित्सकीय समस्या, जैसे डायबिटीज, से पीड़ित हो, जहां बार-बार पेशाब आना एक आम लक्षण है।

