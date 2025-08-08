फटाफट पढ़ें

यूपी में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट

नदियों का जलस्तर बढ़ा, कई जिले बाढ़ प्रभावित

पश्चिमी यूपी में हल्की, पूर्वी में तेज बारिश संभव

आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

रक्षाबंधन पर तेज बारिश के आसार

UP Weather : उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है. शुक्रवार को भी कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है. प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है. वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर भी अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखने लगा है. गंगा-यमुना समेत तमाम प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं. मौसम विभाग ने आज (8 अगस्त) को भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

आज कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

रक्षाबंधन पर तेज बारिश के आसार

शनिवार 9 अगस्त को बारिश के सिलसिले में और तेजी आएगी और प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम बारिश होगी. इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर झमाझम बारिश हो सकती है. 13 अगस्त तक प्रदेश में बादलों की आवाजाही जारी रहेगी. बारिश की वजह से मौसम सुहाना बना हुआ है. अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप