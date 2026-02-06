Other Statesराज्य

मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

Ajay Yadav6 February 2026 - 10:24 AM
1 minute read
Manipur Violence :
मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

Manipur Violence : मणिपुर के चुराचंदपुर में डिप्टी सीएम के रूप में नेमचा किपगेन और लोसी दिखो के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हिंसा फैल गई. भीड़ और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुईं, और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया.

मणिपुर में पिछले कई सालों से हिंसा की घटनांए जारी हैं. पिछले साल केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया था. इसके बाद हाल ही में युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है.

24 घंटे बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन हटने और युम्नाम खेमचंद सिंह की नयी सरकार के गठन के 24 घंटे बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है. चुराचांदपुर में सड़क पर उतरे कुकी समुदाय के लोगों ने अपने ही समुदाय के विधायकों को मणिपुर सरकार गठन में भाग नहीं लेने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही उन्होंने चुराचांदपुर में पूरी तरह बंद और विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान कई जगह पर गोलीबारी की भी घटना हुई है. Joint Front 7 ने कुकी-जो क्षेत्रों में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है.

इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती

बता दें कि खेमचंद सरकार में कुकी-जो समुदाय के विधायक नेमचा किपगेन के डिप्टी सीएम बनने और दो विधायकों के समर्थन को लेकर पूरे समुदाय में नाराजगी है. राज्य के चुराचांदपुर जिले में नई सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद तुइबोंग क्षेत्र में तनाव का माहौल बना गया. पूरे दिन हालात तनावपूर्ण बना रहा, जिस वजह से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण झड़पें हुईं. हालात और न बिगड़े इसे लेकर इलाके में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है.

ये भी पढ़ें- Ghaziabad Triple Suicide : तीन बहनों के दिल दहला देने वाले आखिरी शब्द, डायरी ने सुनाई दास्तां

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 February 2026 - 10:24 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of सिक्किम में लगातार भूकंप के झटकों से कांपी धरती, लोगों में दहशत

सिक्किम में लगातार भूकंप के झटकों से कांपी धरती, लोगों में दहशत

6 February 2026 - 9:33 AM
Photo of मोहाली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम, पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

मोहाली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम, पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

6 February 2026 - 8:59 AM
Photo of पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में बलजिंदर सिंह बंटी ने संभाला पदभार

पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में बलजिंदर सिंह बंटी ने संभाला पदभार

5 February 2026 - 7:32 PM
Photo of चीनी मांझे से युवक की मौत, दुकानों पर पड़ा छापा, CM योगी ने कहा – अब दोषियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

चीनी मांझे से युवक की मौत, दुकानों पर पड़ा छापा, CM योगी ने कहा – अब दोषियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

5 February 2026 - 5:47 PM
Photo of वैशाली के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप, परिजनों को बेटा बताकर कर दी नसबंदी और थमाई बेटी

वैशाली के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप, परिजनों को बेटा बताकर कर दी नसबंदी और थमाई बेटी

5 February 2026 - 4:23 PM
Photo of पालक्काड में पिक-अप वैन से 100 से अधिक विस्फोटक जब्त, इलाके में हड़कंप

पालक्काड में पिक-अप वैन से 100 से अधिक विस्फोटक जब्त, इलाके में हड़कंप

5 February 2026 - 3:31 PM
Photo of जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव 2025 के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

5 February 2026 - 2:59 PM
Photo of प्रेमी, पति और हत्या, एक और प्रेमिका बनी पति की हत्यारिन, राजा रघुंवशी हत्याकांड की दिलाई याद

प्रेमी, पति और हत्या, एक और प्रेमिका बनी पति की हत्यारिन, राजा रघुंवशी हत्याकांड की दिलाई याद

5 February 2026 - 2:13 PM
Photo of करनाल जेल अकादमी में दीक्षांत परेड: CM नायब सैनी ने प्रशिक्षुओं को संबोधित किया, भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा

करनाल जेल अकादमी में दीक्षांत परेड: CM नायब सैनी ने प्रशिक्षुओं को संबोधित किया, भत्तों में बढ़ोतरी की घोषणा

5 February 2026 - 1:27 PM
Photo of भाजपा नेता शहजाद पूनावाला की मां को कार ने मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती

भाजपा नेता शहजाद पूनावाला की मां को कार ने मारी टक्कर, अस्पताल में भर्ती

5 February 2026 - 12:57 PM
Back to top button