Uttar Pradesh

Ghaziabad Triple Suicide : तीन बहनों के दिल दहला देने वाले आखिरी शब्द, डायरी ने सुनाई दास्तां

Karan Panchal5 February 2026 - 4:54 PM
2 minutes read
Ghaziabad Triple Suicide
Ghaziabad Triple Suicide : तीन बहनों के दिल दहला देने वाले आखिरी शब्द, डायरी ने सुनाई दास्तां

Ghaziabad Triple Suicide : गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। कोरियन गेम तीन बहनों के लिए जानलेवा बन गया। गाजियाबाद में 3 बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। पहली पहली जांच में सामने आया कि बच्चियों ने कोरियन गेम के चलते मौत को गले लगाया। फिर मामले में गहनता से जांच में सामने आया कि पिता चेतन ने बच्चों को डांट लगाते हुए मोबाइल छीन लिया था। फिर उन्होंने 3 फरवरी की रात 2 बजे बालकनी से कूदकर जान दे दी।

डायरी से क्या-क्या लगा हाथ

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, सुसाइड नोट में ‘वी आर लव कोरियन लव लव लव, सॉरी. ट्रू लाइफ स्टोरी- इस डायरी में जो भी लिखा है वो सब पढ़ लो क्योंकि ये सब सच है। रीड नाउ, आई एम रियली सॉरी, सॉरी पापा.’ आगे लिखा कि लो छुडवाओगे हमसे कोरियन, कोरियन हमारी जान थी, तुम नहीं जानते थे कि हम उन्हें कितना चाहते थे, लो अब देख लिया सबूत, अब तो यकीन हो गया कि को कि कोरियन और के पोप हमारी जान है, जितना हम कोरियन एक्टर और के पोप ग्रुप को चाहते थे ना, उतना हम तुम घरवालों को भी नहीं चाहते थे, कोरियन तो हमारी जान थी।

इतना ही नहीं, इन तीन बहनों ने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि हम क्या तुम्हारी मार खाने के लिये जिएं इस दुनिया में, नहीं भाई नहीं, मार से बढ़िया तो हमें मौत ही अच्छी लगेगी। शादी के नाम से तो हमारे दिल में टेंशन होती थी। हम पसन्द और प्यार करते थे कोरियन से और शादी इंडिया के आदमी से, कभी नहीं। ऐसे तो हमें खुद से भी उम्मीद नहीं थी, इसलिये हमने खुदखुशी कर ली, सॉरी पापा।

खुद को भारतीय नहीं, कोरियन मानती

तीनों बच्चियों के नाम प्राची 14 साल, पाखी 12 साल, निशिका 16 साल की थी। तफ्तीश में कमरे से मिली डायरी और परिवार ने बताया, की बच्चियां खुद को भारतीय नहीं, कोरियन मानती थी। उन्हें लड़के भी कोरियन पसंद थे। वे अपना नाम तक बदल चुकी थीं। यूट्यूब की मदद से कोरियाई भाषा भी सीख ली थी। यूट्यूब चैनल पर कोरियन कंटेंट जनरेट करती थीं। घर में बातचीत भी कोरियाई भाषा में करती थी।

कोरियन म्यूजिक, भाषा सीखने लगी

गाजियाबाद में तीन बहनों ने आत्महत्या कर ली, जिनका कोरियन कल्चर से गहरा लगाव था। कोविड-19 के दौरान, स्कूल बंद होने के बाद वे कोरियन मूवीज और वेब-सीरीज देखने लगीं। पहले निशिका, फिर प्राची और पाखी भी उसकी तरह कोरियन कल्चर अपनाने लगीं। कई-कई घंटे कोरियन म्यूजिक सुनती थीं। वे कोरियन भाषा सीखने लगीं और आपस में उसी में बात करती थीं। परिवार के मुताबिक, उन्होंने खुद को भारतीय न मानकर कोरियन समझना शुरू कर दिया था, और पिता से भी यही कहती थीं।

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal5 February 2026 - 4:54 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मोबाइल और सोशल अकाउंट… कैसे पहुंचीं मौत के करीब तीन बहनें? गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस का पूरा सच जानें

मोबाइल और सोशल अकाउंट… कैसे पहुंचीं मौत के करीब तीन बहनें? गाजियाबाद ट्रिपल सुसाइड केस का पूरा सच जानें

5 February 2026 - 12:53 PM
Photo of Ghaziabad Triple Suicide : कोरियन भाषा सीखने और भारतीय लड़कों से नफरत करने की हैरान कर देने वाली वजह!

Ghaziabad Triple Suicide : कोरियन भाषा सीखने और भारतीय लड़कों से नफरत करने की हैरान कर देने वाली वजह!

5 February 2026 - 12:18 PM
Photo of हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर SC के आदेश की अनदेखी पर आपत्ति जताई

हाई कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर SC के आदेश की अनदेखी पर आपत्ति जताई

3 February 2026 - 3:27 PM
Photo of अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खाए? CM योगी ने विपक्ष पर किया हमला

अगर पुलिस गोली न चलाए तो क्या खुद गोली खाए? CM योगी ने विपक्ष पर किया हमला

3 February 2026 - 3:09 PM
Photo of ‘भ्रष्टाचार’ पर विजिलेंस टीम का ‘वार’, 50 हजार की रिश्वत लेते SHO ‘गिरफ्तार’

‘भ्रष्टाचार’ पर विजिलेंस टीम का ‘वार’, 50 हजार की रिश्वत लेते SHO ‘गिरफ्तार’

3 February 2026 - 2:54 PM
Photo of इंसानियत के साथ सगा खून भी हुआ शर्मसार, पत्नी से लड़ाई के बाद पिता ने बेटे को दी दर्दनाक मौत

इंसानियत के साथ सगा खून भी हुआ शर्मसार, पत्नी से लड़ाई के बाद पिता ने बेटे को दी दर्दनाक मौत

3 February 2026 - 12:59 PM
Photo of प्यार, शादी और फिर कत्ल…तीन महीने भी नहीं चला रिश्ता, पत्नी की हत्या कर पति फरार

प्यार, शादी और फिर कत्ल…तीन महीने भी नहीं चला रिश्ता, पत्नी की हत्या कर पति फरार

3 February 2026 - 11:31 AM
Photo of यूपी में 68,236 कर्मचारियों ने नहीं दिया संपत्ति विवरण, वेतन रोकने का आदेश

यूपी में 68,236 कर्मचारियों ने नहीं दिया संपत्ति विवरण, वेतन रोकने का आदेश

2 February 2026 - 3:02 PM
Photo of सीएम योगी की ‘जनता दरबार’ में आई एक खास अर्जी, मासूम बच्ची की गुजारिश ने किया सबको हैरान

सीएम योगी की ‘जनता दरबार’ में आई एक खास अर्जी, मासूम बच्ची की गुजारिश ने किया सबको हैरान

2 February 2026 - 2:04 PM
Photo of सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विजनरी बताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट को विजनरी बताते हुए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया

2 February 2026 - 1:37 PM
Back to top button