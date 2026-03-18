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राजस्थान के बांसवाड़ा में सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 36 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज

Ajay Yadav18 March 2026 - 1:53 PM
1 minute read
Rajasthan News :
राजस्थान के बांसवाड़ा में सरकारी टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव, 36 उपद्रवियों के खिलाफ मामला दर्ज

Rajasthan News : राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ उपखंड के हिंडोलिया चरण गांव में नगर पालिका की जमीन सीमांकन टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया. टीम नगर पालिका के लिए आरक्षित कचरा संग्रहण केंद्र की जमीन का सीमांकन करने गई थी.

कुशलगढ़ थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पांच उपद्रवियों को हिरासत में लिया है. अब तक 36 लोगों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं. इसमें निवर्तमान सरपंच कालू सिंह भी शामिल हैं. नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी प्रभुलाल भाबोर की ओर से भी शिकायत दर्ज कराई गई है.

जमीन पर कब्जा और विरोध

मिली जानकारी के अनुसार, जमीन पर ग्रामीणों द्वारा खेती की जा रही थी. फसल कटने के बाद जमीन खाली होने पर प्रशासन की टीम ने सीमांकन का काम शुरू किया. टीम में उपखंड अधिकारी राकेश न्योल, तहसीलदार, पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारी शामिल थे.

टीम के पहुंचने पर करीब 200 लोग एकत्रित हुए और टीम पर पथराव करने लगे. इस दौरान उपखंड अधिकारी और तहसीलदार की सरकारी गाड़ियों के शीशे टूट गए. पथराव में कुशलगढ़ थाने के उप निरीक्षक देवीलाल, एएसआई अमृतलाल, हेड कांस्टेबल मोहनलाल, कांस्टेबल कान्तिलाल, हेमंत, कांस्टेबल मनु कुमारी, जोशना और चंद्रपाल सिंह घायल हुए.

सरपंच को पहले दी गई थी जानकारी

वहीं, उपखंड अधिकारी ने बताया कि सीमांकन कार्य शुरू करने से पहले सरपंच कालू सिंह को जानकारी दी गई थी. सरपंच ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण सहमत नहीं हुए. टीम के पहुंचने के बाद स्थिति बिगड़ गई. इस घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है.

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Ajay Yadav18 March 2026 - 1:53 PM
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