Uttarakhand : उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया. यह सत्र 19 अगस्त से 22 अगस्त तक चलना था. बता दें कि सत्र के दौरान खूब हंगामा हुआ. ऐसे में कार्यवाही की बात करें तो 2 घंटे 40 मिनट की कार्यवाही ही चल सकी. इसके बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. बताते चलें कि मानसून सत्र का कार्यकाल 4 दिन तय था.

आपको बता दें कि विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेर रहा है. विपक्ष का कहना था कि सरकार जनहित से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे रही. इससे बच रही है. बताते चलें कि शोरगुल औऱ नारेबाजी देखने को मिली. इसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को स्थगित कर दिया.

ये विधेयक किए गए पारित

कम समय सदन जरूर चला है, लेकिन कुल 9 विधेयक और अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है. इन विधेयकों की बात करें तो उत्तराखंड विनियोग (2025-26) अनुपूरक विधेयक, बदरीनाथ व केदारनाथ मंदिर अधिनियम संशोधन विधेयक, धर्म स्वतंत्रता एवं विधि विरुद्ध प्रतिषेध संशोधन विधेयक, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, साक्षी संरक्षण निरसन विधेयक, अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, समान नागरिक संहिता संशोधन विधेयक, पंचायती राज संशोधन विधेयक और लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक शामिल है.

दरअसल, जिन विधेयकों को पारित किया गया है. उसमें सबसे अहम शिक्षा विधेयक को माना जा रहा है. इसमें है कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक अलग प्राधिकरण गठित होगा और मदरसों को मान्यता मिलेगी.

