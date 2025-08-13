Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां H5 एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि संरक्षित पशु-पक्षियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों, पक्षी विहारों, राष्ट्रीय उद्यानों, वेटलैंड क्षेत्रों तथा गो-आश्रय स्थलों में सुरक्षा उपायों को और अधिक मजबूत किया जाए. उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइनों के अनुरूप सभी आवश्यक कदमों को तत्परता से लागू करने के निर्देश दिए.

‘स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए’

सीएम योगी ने कहा कि सभी प्राणी उद्यान परिसरों का नियमित रूप से सैनिटाइजेशन किया जाए तथा आवश्यकता पड़ने पर ब्लो टॉर्चिंग की प्रक्रिया भी अपनाई जाए. सभी वन्य जीवों एवं पक्षियों की स्वास्थ्य जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए तथा उनके आहार की गहन जांच के पश्चात ही भोजन उपलब्ध कराया जाए. बाड़ों में नियुक्त कर्मचारियों की ड्यूटी जोखिम के स्तर को देखते हुए तय की जाए, जिससे सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन हो सके.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह निर्देश भी दिए कि सभी कर्मचारियों को एवियन इन्फ्लुएंजा के लक्षण, संक्रमण के तरीके एवं उससे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी दी जाए. कर्मचारियों को पी.पी.ई. किट सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे सुरक्षित रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें. पोल्ट्री सेक्टर पर विशेष ध्यान देते हुए प्रदेश के सभी पोल्ट्री फार्मों की मानकों के अनुरूप कड़ी निगरानी की जाए तथा पोल्ट्री उत्पादों के आवागमन पर निरंतर नियंत्रण रखा जाए.

‘सूचना के आदान-प्रदान के साथ कार्य करना होगा’

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि H5 एवियन इन्फ्लुएंजा के मानव स्वास्थ्य पर संभावित प्रभावों का गहन अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिससे संक्रमण की कोई श्रृंखला मानव समाज तक न पहुँच सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली; राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र; स्वास्थ्य मंत्रालय; मत्स्यपालन एवं डेयरी विभाग; तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर (बरेली) सहित अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि इन संस्थानों से प्राप्त सुझावों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए.

सीएम योगी ने कहा कि समय पर समन्वित एवं सख्त कार्रवाई ही H5 एवियन इन्फ्लुएंजा (बर्ड फ्लू) के संभावित संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त करेगी. सभी संबंधित विभागों को आपसी सहयोग, समन्वय एवं त्वरित सूचना के आदान-प्रदान के साथ कार्य करना होगा, ताकि प्रदेश के नागरिकों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

