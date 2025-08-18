Uttar Pradeshराज्य

उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

Anup Tiwari18 August 2025 - 10:54 PM
UP Weather Forecast
21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

UP Weather Forecast : उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब मौसम विभाग ने फिर से अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है. पश्चिमी यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश जारी है, लेकिन आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में फिर से भारी बारिश हो सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में 21 अगस्त से एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने जा रहा है, जिससे प्रदेशभर में एक बार फिर मानसूनी गतिविधियों में तेजी आएगी. खासकर पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों जैसे सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मुरादाबाद में 19 अगस्त को भारी बारिश की संभावना है.

किसानों के लिए राहत की खबर

इस समय राज्य के कई इलाकों में तेज धूप और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. कानपुर, वाराणसी और अयोध्या जैसे शहरों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया, जिससे गर्मी और पसीना दोनों लोगों को परेशान कर रहे हैं.

मौसम विशेषज्ञ अतुल कुमार सिंह का कहना है कि 21 अगस्त से बंगाल की खाड़ी में बनने वाला नया मौसम तंत्र प्रदेश के मौसम को फिर से सक्रिय करेगा. इसका असर तीन से चार दिनों तक रह सकता है और इस दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है. लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों और आम लोगों के लिए यह राहत की खबर हो सकती है. आने वाले हफ्ते में बारिश के चलते न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि जलस्तर और फसलों के लिए भी यह फायदेमंद साबित होगा.

