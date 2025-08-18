हाइलाइट्स :-

सचिव दीपक कुमार गैरोला ने डिमर ग्राम का दौरा कर मातृशक्ति और बच्चों द्वारा निर्मित संस्कृत वांग्मय वातावरण की सराहना की.

विद्यालयों को संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित करने और विद्यार्थियों को श्रीमद्भगवद्गीता व अष्टाध्यायी कंठस्थ करने के लिए प्रेरित किया गया.

प्रधानाचार्य को छात्रों के लिए अन्य विद्यालयों में शैक्षिक भ्रमण के आदान-प्रदान कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए.

Dimar Sanskrit Village Inspection : उत्तराखंड शासन में संस्कृत शिक्षा, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं जनगणना विभाग के सचिव दीपक कुमार गैरोला ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में भाग लेने से पूर्व चमोली जिले स्थित डिमर संस्कृत ग्राम का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गांव के पुराने और नये हिस्सों का भ्रमण कर वहां के संस्कृत वातावरण की विस्तार से समीक्षा की.

निरीक्षण के दौरान सचिव गैरोला ने ग्रामीणों, विशेषकर मातृ शक्ति द्वारा संस्कृत वांग्मय वातावरण को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. महिलाओं और बच्चों ने मंत्रों, श्लोकों, सुभाषितों और संस्कृत गीतों की प्रस्तुतियां देकर अपने संस्कृत ज्ञान का प्रदर्शन किया.

शिक्षकों को भी भाग लेने के लिए किया प्रेरित

सचिव ने प्रशिक्षकों को निर्देशित किया कि वे न सिर्फ महिलाओं बल्कि बच्चों और युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ें. डिमर ग्राम के अंतर्गत विद्यालयों में संस्कृत संभाषण शिविरों के आयोजन के निर्देश भी दिए गए. डिमर संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों से आग्रह किया गया कि वे भी इन संभाषण शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें. विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी और श्रीमद्भगवद्गीता का कंठस्थ अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया गया.

विद्यालय के प्रधानाचार्य को यह भी निर्देश दिया गया कि वे छात्रों के शैक्षिक भ्रमण और अन्य विद्यालयों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों का दृष्टिकोण व्यापक हो.निरीक्षण कार्यक्रम में डिमर ग्राम की ग्राम प्रधान, ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक, ब्लॉक और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. यह दौरा ग्राम में संस्कृत के प्रचार-प्रसार की प्रगति का प्रत्यक्ष अवलोकन करने और भविष्य की दिशा तय करने के उद्देश्य से किया गया था.

