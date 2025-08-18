Uttarakhandराज्य

डिमर संस्कृत ग्राम पहुंचे सचिव दीपक कुमार गैरोला, संस्कृत के प्रसार के प्रयासों की सराहना

Anup Tiwari18 August 2025 - 10:33 PM
1 minute read
Dimar Sanskrit Village Inspection
डिमर संस्कृत ग्राम पहुंचे सचिव दीपक कुमार गैरोला

हाइलाइट्स :-

  • सचिव दीपक कुमार गैरोला ने डिमर ग्राम का दौरा कर मातृशक्ति और बच्चों द्वारा निर्मित संस्कृत वांग्मय वातावरण की सराहना की.
  • विद्यालयों को संस्कृत संभाषण शिविर आयोजित करने और विद्यार्थियों को श्रीमद्भगवद्गीता व अष्टाध्यायी कंठस्थ करने के लिए प्रेरित किया गया.
  • प्रधानाचार्य को छात्रों के लिए अन्य विद्यालयों में शैक्षिक भ्रमण के आदान-प्रदान कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए गए.

Dimar Sanskrit Village Inspection : उत्तराखंड शासन में संस्कृत शिक्षा, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं जनगणना विभाग के सचिव दीपक कुमार गैरोला ने गैरसैंण विधानसभा सत्र में भाग लेने से पूर्व चमोली जिले स्थित डिमर संस्कृत ग्राम का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने गांव के पुराने और नये हिस्सों का भ्रमण कर वहां के संस्कृत वातावरण की विस्तार से समीक्षा की.

निरीक्षण के दौरान सचिव गैरोला ने ग्रामीणों, विशेषकर मातृ शक्ति द्वारा संस्कृत वांग्मय वातावरण को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की. महिलाओं और बच्चों ने मंत्रों, श्लोकों, सुभाषितों और संस्कृत गीतों की प्रस्तुतियां देकर अपने संस्कृत ज्ञान का प्रदर्शन किया.

शिक्षकों को भी भाग लेने के लिए किया प्रेरित

सचिव ने प्रशिक्षकों को निर्देशित किया कि वे न सिर्फ महिलाओं बल्कि बच्चों और युवाओं को भी इस अभियान से जोड़ें. डिमर ग्राम के अंतर्गत विद्यालयों में संस्कृत संभाषण शिविरों के आयोजन के निर्देश भी दिए गए. डिमर संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों से आग्रह किया गया कि वे भी इन संभाषण शिविरों में सक्रिय रूप से भाग लें. विद्यार्थियों को अष्टाध्यायी और श्रीमद्भगवद्गीता का कंठस्थ अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया गया.

विद्यालय के प्रधानाचार्य को यह भी निर्देश दिया गया कि वे छात्रों के शैक्षिक भ्रमण और अन्य विद्यालयों के साथ आदान-प्रदान कार्यक्रम सुनिश्चित करें, ताकि विद्यार्थियों का दृष्टिकोण व्यापक हो.निरीक्षण कार्यक्रम में डिमर ग्राम की ग्राम प्रधान, ग्रामीण महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक, ब्लॉक और राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे. यह दौरा ग्राम में संस्कृत के प्रचार-प्रसार की प्रगति का प्रत्यक्ष अवलोकन करने और भविष्य की दिशा तय करने के उद्देश्य से किया गया था.

यह भी पढ़ें : CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari18 August 2025 - 10:33 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

18 August 2025 - 10:54 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

18 August 2025 - 10:04 PM
Photo of संजय सिंह का चुनाव आयोग पर आरोप, शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं की कार्रवाई, दी जांच की चुनौती

संजय सिंह का चुनाव आयोग पर आरोप, शिकायत के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं की कार्रवाई, दी जांच की चुनौती

18 August 2025 - 9:25 PM
Photo of आतिशी का सीएम को पत्र, भाजपा सरकार की लापरवाही के चलते पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्लीवाले

आतिशी का सीएम को पत्र, भाजपा सरकार की लापरवाही के चलते पानी की किल्लत से जूझ रहे दिल्लीवाले

18 August 2025 - 8:50 PM
Photo of दिल्ली में पीएम मोदी की रैली फ्लॉप? AAP ने BJP पर लगाया कर्मचारियों को जबरन रैली में भेजने का आरोप

दिल्ली में पीएम मोदी की रैली फ्लॉप? AAP ने BJP पर लगाया कर्मचारियों को जबरन रैली में भेजने का आरोप

18 August 2025 - 6:58 PM
Photo of आप विधायक संजीव झा ने CM को लिखी चिट्ठी, पूछा पीएम की रैली में MCD कर्मचारियों को किसने भेजा? जांच हो

आप विधायक संजीव झा ने CM को लिखी चिट्ठी, पूछा पीएम की रैली में MCD कर्मचारियों को किसने भेजा? जांच हो

18 August 2025 - 6:48 PM
Photo of Punjab: गनीव कौर पहुंचीं हाई कोर्ट, विजिलेंस विभाग के नोटिस पर जताई आपत्ति

Punjab: गनीव कौर पहुंचीं हाई कोर्ट, विजिलेंस विभाग के नोटिस पर जताई आपत्ति

18 August 2025 - 5:54 PM
Photo of पंचायत चुनाव 2025: अपना नाम मतदाता सूची में अभी दर्ज कराएं, मौका खत्म होने से पहले

पंचायत चुनाव 2025: अपना नाम मतदाता सूची में अभी दर्ज कराएं, मौका खत्म होने से पहले

18 August 2025 - 5:38 PM
Photo of पंजाब सरकार ने सड़कों का कराया AI सर्वे, मरम्मत में बचाए 383 करोड़ रूपए

पंजाब सरकार ने सड़कों का कराया AI सर्वे, मरम्मत में बचाए 383 करोड़ रूपए

18 August 2025 - 5:03 PM
Photo of अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

18 August 2025 - 4:22 PM
Back to top button