CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

Anup Tiwari18 August 2025 - 10:04 PM
ICU Project Inauguration
सीएम योगी ने ICU प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन

ICU Project Inauguration : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI में एसबीआई फाउंडेशन ICU प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया. सलोनी हार्ट सेंटर बच्चों की जन्मजात हृदय संबंधी बीमारियों के उपचार के लिए समर्पित है. इस अवसर पर एसबीआई फाउंडेशन ने सलोनी हार्ट सेंटर को लगभग 10 करोड़ रुपये का सहयोग प्रदान किया. इस राशि से सेंटर को आधुनिक उपकरणों और आवश्यक संसाधनों से लैस किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बच्चों के हृदय रोगों के लिए उच्चस्तरीय उपचार सुविधा की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी. ऐसे में सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश की एक बड़ी उपलब्धि है. डेढ़ वर्ष पूर्व शुभारंभ किए गए इस सेंटर में अब तक 300 से अधिक बच्चों की हार्ट सर्जरी सफलतापूर्वक हो चुकी है. हार्ट सेंटर का पहला चरण पूरी तरह से क्रियाशील है, जबकि दूसरे चरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है.

सीएम ने जताया आभार

इस मौके पर सीएम योगी ने सलोनी हार्ट फाउंडेशन के संचालक दंपती मिली सेठ एवं हिमांशु सेठ के प्रयासों की सराहना की. इसके साथ ही एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग की भी प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि सलोनी हार्ट सेंटर प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद का संचार कर रहा है. यह पहल 2023 की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सीधा नतीजा है और बच्चों की जिन्दगी बचाने में काफी मददगार साबित हो रही है.

मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश ने पूर्व में इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी के उन्मूलन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है और अब बच्चों के हृदय रोगों के उपचार में भी ठोस प्रगति हो रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि एसबीआई फाउंडेशन का यह सहयोग सलोनी हार्ट सेंटर को और अधिक क्षमता सम्पन्न बनाएगा तथा आने वाले समय में बच्चों के जीवन की रक्षा में मील का पत्थर सिद्ध होगा.

अन्य गणमान्य व्यक्ति भी रहे मौजूद

इस अवसर पर SGPGI के निदेशक डॉ. आर. के. धीमन ने मुख्यमंत्री को हार्ट सेंटर की स्थापना से लेकर अब तक की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी. कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह, सलोनी फाउंडेशन, एसबीआई, SGPGI तथा स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे.

