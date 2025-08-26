Uttar Pradeshराज्य

उत्तर प्रदेश में पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला, सौंपी गई नई जिम्मेदारियां

Anup Tiwari26 August 2025 - 3:10 PM
1 minute read
UP IPS Transfer
पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला

UP IPS Transfer : उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को पुलिस महकमे में बड़े स्तर पर फेरबदल करते हुए पांच वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के साथ विभिन्न पदों पर तैनात किया है. इस प्रशासनिक बदलाव के तहत एम.के. बशाल को लखनऊ में पुलिस महानिदेशक/महासमादेष्टा, होमगार्ड के पद पर नियुक्त किया गया है. वे अब तक उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे. उनकी जगह जय नारायण सिंह को यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर भेजा गया है. जय नारायण सिंह इससे पहले सीतापुर स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) में अपर पुलिस महानिदेशक के रूप में सेवा दे रहे थे.

इसी तरह प्रशांत कुमार, जो वर्तमान में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन के पद पर कार्यरत हैं, उन्हें अब एक अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है और उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त का दायित्व भी सौंपा गया है. यह निर्णय प्रशासनिक कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से लिया गया है.

प्रशासनिक संतुलन बढ़ाने की कोशिश

इसके अलावा, उपेंद्र कुमार अग्रवाल को पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना के रूप में नई जिम्मेदारी दी गई है. इससे पहले वे पीएसी में पुलिस महानिरीक्षक के पद पर तैनात थे. वहीं, सतेंद्र कुमार को आगरा अनुभाग में पीएसी के पुलिस उपमहानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है. वे इस बदलाव से पहले प्रतीक्षारत स्थिति में थे और अब उन्हें एक सक्रिय भूमिका सौंपी गई है.

इस फेरबदल के जरिये राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में प्रशासनिक संतुलन और दक्षता बढ़ाने की कोशिश की है. वरिष्ठ अधिकारियों की इन नई नियुक्तियों से उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रशासन के कामकाज को नई दिशा मिलेगी और क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा.

पूरी सूची –

