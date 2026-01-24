राष्ट्रीयविदेश

Trump Tariff : भारत से 25% टैरिफ हटाएगा अमेरिका, इन शर्तों पर मिलेगी राहत, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Karan Panchal24 January 2026 - 6:42 PM
1 minute read
Trump Tariff
Trump Tariff : भारत से 25% टैरिफ हटाएगा अमेरिका, इन शर्तों पर मिलेगी राहत

Trump Tariff : अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावोस में एक बड़ा बयान दिया है, बेसेंट ने संकेत देते हुए कहा है कि, अमेरिका भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ को हटा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ लगने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। जिसे अमेरिका अपनी नीति की बड़ी सफलता मान रहा है।

भारत के सामने रखी शर्त

बेसेंट ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि, अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से भारतीय रिफाइनरियों ने रूस से तेल की खरीद कम कर दी है। उन्होंने संकेत देते हुए कहा टैरिफ अभी लागू हैं, लेकिन इन्हें हटाने का एक कूटनीतिक रास्ता मौजूद है। इसके लिए एक शर्त है कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में बदलाव करे। बेसेंट ने कहा कि ये व्यापारिक उपाय अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ठोस लाभ पहुंचाते हैं।

भारत पर बनाया दबाव

अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर इस समय कुल मिलाकर लगभग 50% तक का टैरिफ लगा रखा है। इसमें करीब 25% सामान्य टैरिफ शामिल है, जो भारत के लगभग 55% निर्यात पर लागू होता है। इसके अलावा अगस्त 2025 से एक अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया गया है, जो ऑयल से जुड़ा पेनल्टी टैरिफ है। यह अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर दबाव बनाने के उद्देश्य से लगाया गया है। अमेरिका का कहना है कि इस कदम के जरिए वह अपनी व्यापारिक और ऊर्जा नीतियों को मजबूत करना चाहता है।

कच्चे तेल खरीद से मिल रही सहायता

इसका मकसद उन देशों पर दबाव बनाना है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि इससे रूस को युद्ध लड़ने में मदद मिल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने डिस्काउंटेड रूसी कच्चे तेल की बड़ी मात्रा खरीदी थी, जिसे पश्चिमी देशों ने लगातार आलोचना का निशाना बनाया है।

ये भी पढ़ें- देश में 8000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, कई राज्यों में अलर्ट जारी, इतिहास का सबसे बड़ा खतरा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal24 January 2026 - 6:42 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

SIR को लेकर तनाव से हर रोज़ हो रही 3–4 आत्महत्याएं, ममता बनर्जी ने केंद्र और EC को ठहराया जिम्मेदार

24 January 2026 - 7:40 PM
Photo of Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें

Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें

24 January 2026 - 3:50 PM
Photo of यूनुस अपराधियों के गॉडफादर…हमले के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

यूनुस अपराधियों के गॉडफादर…हमले के बाद बांग्लादेश से भागकर भारत में रह रही एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

24 January 2026 - 3:33 PM
Photo of देश में 8000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, कई राज्यों में अलर्ट जारी, इतिहास का सबसे बड़ा खतरा

देश में 8000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द, कई राज्यों में अलर्ट जारी, इतिहास का सबसे बड़ा खतरा

24 January 2026 - 3:06 PM
Photo of पंजाब में IED और पिस्तौल सहित चार आतंकी गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश का खुलासा

पंजाब में IED और पिस्तौल सहित चार आतंकी गिरफ्तार, गणतंत्र दिवस पर हमले की साजिश का खुलासा

24 January 2026 - 2:00 PM
Photo of गणतंत्र दिवस से पहले अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन पर धमाका, लोको पायलट घायल

गणतंत्र दिवस से पहले अमृतसर-दिल्ली रेलवे लाइन पर धमाका, लोको पायलट घायल

24 January 2026 - 12:57 PM
Photo of शादी समारोह में फिदायीन हमला: ISI के एसेट नूर आलम समेत पांच की मौत

शादी समारोह में फिदायीन हमला: ISI के एसेट नूर आलम समेत पांच की मौत

24 January 2026 - 8:26 AM
Photo of Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

Char Dham Yatra 2026 : बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख घोषित, डिटेल में पढ़ें पूरी ख़बर

23 January 2026 - 5:51 PM
Photo of Vaishno Devi Yatra : वैष्णों देवी यात्रा अचानक बंद, वजह सामने आई

Vaishno Devi Yatra : वैष्णों देवी यात्रा अचानक बंद, वजह सामने आई

23 January 2026 - 2:52 PM
Photo of केरल में PM Modi ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

केरल में PM Modi ने अमृत भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी, रेल कनेक्टिविटी होगी मजबूत

23 January 2026 - 1:13 PM
Back to top button