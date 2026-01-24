Cold Wave In USA : अमेरिका में अचानक 8 हजार से ज्यादा उड़ाने रद्द कर दी गई हैं, जिससे यात्रियों मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे देश में खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है।

हजारों यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें

ट्रंप ने यह फैसला देश पर मंडरा रहे बड़े खतरे को देखते हुए लिया है। फ्लाइट्स के रद्द होने के कारण हजारों यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूरे देश में आपातकालीन स्थिति लागू की गई है। आखिर अमेरिका के ऊपर ऐसा कौन सा खतरा आने वाला है जिससे ट्रंप घबरा गए हैं।

राज्यों में की इमरजेंसी घोषित

ट्रंप ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि 40 से अधिक राज्यों को भीषण हिमयुग जैसी ठंड का सामना करना पड़ सकता है। जहां तापमान माइनस 40 डिग्री से भी नीचे जा सकता है। इसके साथ ही ट्रंप ने एक दर्जन से अधिक राज्यों में इमरजेंसी घोषित कर दी है। उन्होनें चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तूफान से बिजली लाइनों पर प्रभाव पड़ेगा। हफ्तों तक सड़कें जाम रहने की आशंका है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अगले कुछ दिनों तक अपने घरों से बाहर न निकलें। सरकार द्वारा जारी की गई जरुरी गाइडलाइंस का पालन करें।

विंटर स्टॉर्म वॉर्निंग की जारी

अमेरिका के न्यू मैक्सिको से लेकर न्यू इंग्लैंड तक करीब 14 करोड़ लोगों के लिए विंटर स्टॉर्म वॉर्निंग जारी की गई है। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पूर्वी टेक्सास से उत्तरी कैरोलिना तक भारी बर्फबारी और खतरनाक बर्फ जमने की आशंका है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और बोस्टन जैसे शहरों में एक फुट से ज्यादा बर्फबारी की संभावनाएं हैं। नॉर्थ डकोटा जैसे राज्यों में तापमान माइनस 40 डिग्री से नीचे चला गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगर इस ठंड में कोई 10 मिनट भी बाहर रहा तो उसे फ्रॉस्टबाइट’ (अंगों का सुन्न होकर गलना) हो सकता है।

30 खोजी-बचाव टीमों को किया तैयार

संभावित खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने करीब 30 खोजी-बचाव टीमों को स्टैंड बॉय पर रखा है। FEMA के मुताबिक, तूफान से प्रभावित इलाकों के लिए 70 लाख लोगों का खाना, 6 लाख कंबल और 300 जनरेटर पहले से जमा कर लिए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर कहा कि उनकी सरकार राज्य और स्थानीय प्रशासन मिलकर काम कर रहे हैं, और FEMA किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

राष्ट्रपति ट्रंप ले रहे जानकारी

व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार हालात की जानकारी साझा की जा रही है। राष्ट्रपति पल पल की अपडेट ले रहे हैं। वे सभी विभागों के संपर्क में हैं। तूफान भारी बर्फ, खतरनाक बारिश और जानलेवा ठंडी हवाएं देश के गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि मिडवेस्ट, ईस्ट कोस्ट और यहां तक कि दक्षिण के कुछ हिस्सों में भी बिजली गुल होने, सड़कें बंद होने और रोजमर्रा की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है।

