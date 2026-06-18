विदेश

अमेरिका-ईरान जंग खत्म, 60 दिन के सीजफायर के साथ परमाणु वार्ता शुरू

Ajay Yadav18 June 2026 - 7:52 AM
2 minutes read
US Iran War End :
अमेरिका-ईरान जंग खत्म, 60 दिन के सीजफायर के साथ परमाणु वार्ता शुरू

US Iran War End : अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष अब आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है. दोनों देशों के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेशकियान ने अलग-अलग भाषाओं में 14 प्वाइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं. इसके साथ ही दोनों देशों के बीच 60 दिनों का सीजफायर शुरू होगा, जिसके दौरान फाइनल समझौते को लेकर परमाणु वार्ता आगे बढ़ाई जाएगी.

इस समझौते के बाद सबसे बड़ा सवाल ईरान के पास मौजूद उस संवर्धित (एनरिच्ड) यूरेनियम को लेकर उठ रहा है, जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है. यह यूरेनियम पिछले साल अमेरिकी हमलों के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों के नीचे दबा हुआ बताया गया था. MoU के आठवें प्वाइंट में इस मुद्दे को लेकर आगे की योजना का जिक्र किया गया है.

यूरेनियम का डाउन-ब्लेंडिंग होगा

समझौते के दस्तावेज के मुताबिक, लगभग हथियार बनाने लायक स्तर तक संवर्धित यूरेनियम को कम संवर्धित यानी लोअर ग्रेड यूरेनियम में बदला जाएगा. इस प्रक्रिया को डाउन-ब्लेंडिंग (Down-blending) कहा जाता है. यह प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) की निगरानी में होगी और इसे ईरान के अंदर ही उन स्थानों पर किया जाएगा, जहां यह यूरेनियम मौजूद है। IAEA संयुक्त राष्ट्र (UN) की परमाणु निगरानी संस्था है.

ईरान ने एक बार फिर यह आश्वासन दिया है कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा.

परमाणु मुद्दे पर ट्रंप का बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास मौजूद अत्यधिक शुद्ध यूरेनियम को नष्ट करने से ज्यादा जरूरी यह सुनिश्चित करना है कि ईरान परमाणु हथियार हासिल न कर सके. बुधवार को पेरिस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप से परमाणु मामले से जुड़ी बची हुई चुनौतियों को लेकर सवाल किया गया था.

ट्रंप ने कहा कि इस यूरेनियम तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए यह मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने पिछले साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि B-2 बॉम्बर विमानों और पायलटों ने अपना काम पूरा कर दिया है, उन्होंने दोहराया कि सबसे अहम बात यह है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए.

ये भी पढ़ें- “साडे बुजुर्ग साडा माण”- बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के लिए पंजाब सरकार की पहल, वृद्धाश्रमों के लिए 4.10 करोड़ रुपए जारी- डॉ. बलजीत कौर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 June 2026 - 7:52 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अयातुल्ला अली खामेनेई को दफन करने की तारीख का ऐलान, 4 जुलाई से शुरु होगी प्रक्रिया

अयातुल्ला अली खामेनेई को दफन करने की तारीख का ऐलान, 4 जुलाई से शुरु होगी प्रक्रिया

16 June 2026 - 3:14 PM
Photo of इंडोनेशिया में 6.7 तीव्रता का भूकंप, लोग घरों से बाहर निकले

इंडोनेशिया में 6.7 तीव्रता का भूकंप, लोग घरों से बाहर निकले

16 June 2026 - 11:46 AM
Photo of मोजावे रेगिस्तान में अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश, 8 लोगों की मौत

मोजावे रेगिस्तान में अमेरिकी वायुसेना का B-52 बॉम्बर क्रैश, 8 लोगों की मौत

16 June 2026 - 8:36 AM
Photo of कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, ट्रंप के शांति समझौते के ऐलान का असर

कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, ट्रंप के शांति समझौते के ऐलान का असर

15 June 2026 - 2:34 PM
Photo of खामेनेई की अंतिम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, सामने आई तारीख और दफनाने की जगह

खामेनेई की अंतिम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, सामने आई तारीख और दफनाने की जगह

14 June 2026 - 9:30 AM
Photo of Middle East Conflict : ईरान ने अमेरिका पर जताया अविश्वास, भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर उठे सवाल

Middle East Conflict : ईरान ने अमेरिका पर जताया अविश्वास, भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर उठे सवाल

13 June 2026 - 7:24 PM
Photo of देवरिया के शिवानंद की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बमबारी में हुई मौत, पिता पेशे से किसान, पाई-पाई जोड़कर भेजा था विदेश

देवरिया के शिवानंद की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बमबारी में हुई मौत, पिता पेशे से किसान, पाई-पाई जोड़कर भेजा था विदेश

12 June 2026 - 2:25 PM
Photo of अमेरिका-ईरान वार्ता आगे बढ़ी, ट्रम्प ने नए हवाई हमले रद्द किए, युद्ध खत्म होने का किया दावा, डिटेल में पढ़ें

अमेरिका-ईरान वार्ता आगे बढ़ी, ट्रम्प ने नए हवाई हमले रद्द किए, युद्ध खत्म होने का किया दावा, डिटेल में पढ़ें

12 June 2026 - 12:39 PM
Photo of ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक और तेल टैंकर पर हमला, MT जलवीर में आग लगी

ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक और तेल टैंकर पर हमला, MT जलवीर में आग लगी

11 June 2026 - 3:05 PM
Photo of दक्षिण अफ्रीका में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 12 की मौत, कई घायल, जांच में जुटी पुलिस

दक्षिण अफ्रीका में ताबड़तोड़ गोलीबारी, 12 की मौत, कई घायल, जांच में जुटी पुलिस

10 June 2026 - 1:31 PM
Back to top button